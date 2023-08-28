〈房產〉高雄麥當勞鳥松店又易主 成交土地坪價57萬元創區域新高

高雄麥當勞鳥松店的店面又易主，位於鳥松區中正路上的麥當勞鳥松店店面，才於 2021 年 2 月以總價 1.86 億元，由高雄在地建商「立崧建設」買下，當時就創下鳥松區史上最貴房地交易，今年 6 月以總價 2.12 億元易主，換算每坪土地成交單價約 57 萬元，同樣榮登鳥松區最貴地王。

台灣房屋仁武 7+1 工商加盟店店長黃明智表示，此間透天店面樓高 2 層，屋齡 26 年，建物面積 142.71 坪，占地 372.68 坪，坐落的中正路段，為通往仁武、鳳山、大寮及三民區的中心點，人流車流旺盛、生活機能佳，且未來區段擁有捷運黃線紅利，整體地段與商業發展後勢看好，同時店面擁有連鎖品牌當金雞母，粗估租金投報率雖不到 2%，但長約收租效益穩定，加上該地段頗具長遠增值性，都讓此物件更有創價優勢。

事實上，今年市場上也有不少建商將持有土地或建物出售的案例，像是高雄谷樹建設與祿陽建設，今年 6 月就各以 1.85 億元及 1.46 億元，出售位於高雄仁武區後港東段的住宅用地，而兩筆交易皆由三地開發 (1438-TW) 接手。另外，遠雄建設 (5522-TW) 今年 8 月及 1 月，分別處分包含位於台中市北屯區愛子幼兒園北屯總校，以及新北市新莊區副都心段一小段等多筆房地，合計總價約 51.66 億元；華友聯開發 (1436-TW) 今年 6-7 月，同樣接連處分位於桃園市楊梅區上田段的多筆工業地，目前累計已售出逾萬坪土地，合計總價約 12.74 億元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，建商適度調整房地資產，豐沛資金，以利為其他投資標的做佈局，為業界常態性作法，不過今年平均地權條例修法正式上路，禁止預售屋換約轉售，大幅影響預售市場量能，加上缺工缺料問題持續，同時受央行信用管制措施，調降購地貸款成數，還有 18 個月內開發的限制，建商層層增壓下，為了降低資金周轉與開發回收風險，甚至也不乏是帶建照出售的交易，藉由重整閒置資產，也成為建商可觀的業外獲利來源。