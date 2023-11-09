〈房產〉全聯超霸氣高雄展店 月租63萬元奪今年區域店租王

內需市場發燒，全聯加速在全台建立物流及門市據點，房仲業者根據實價登錄資料，盤點今年高雄店面最高月租金前五名，位於前金區自強二路上的老牌宴會館「海寶軒」，一樓空間今年 3 月，由「全聯福利中心」以每月租金 63 萬元租下，榮登高雄今年實價榜上，租金總價最高的店租王。

台灣房屋美術青海加盟店店東馮紹清表示，全聯對展店選址有一定要求，包括商圈人口多寡、成屋店面至少 200 坪以上、並具備停車空間等，該棟建物與立體停車場共構，原為高雄知名老牌宴會館「海寶飯店」，受疫情影響曾暫停營業，去年保留 2 樓作為宴會館，更名後重新開幕，3 樓 2018 年就出租給健身工廠，1 樓則由全聯進駐，今年 7 月開幕。

馮紹清指出，該店面建坪達 611 坪使用規模大，位處於住商混合區，距離捷運市議會站出站就到，周邊行政機關、商辦相當多，擁有龐大的就業客群商機，且受惠舊市議會公辦都更案、捷運 O4 站聯開案等利多，地段發展極具潛力，能吸引大型連鎖品牌進駐，也充分展現其店面價值與優勢，以每月租金 63 萬元，單坪租金 1031 元，也符合市場行情。

今年高雄實價榜上月租金總價次高，是位於岡山樂購廣場的 400 坪大型街邊店，由夾娃娃機業者，以每月租金 51 萬元打造旗艦店，這筆交易同時刷新岡山地區實價史上最貴店租紀錄；其次為左營區博愛三路上的佳德車行，153.8 坪透店以月租 45 萬元排名第三，這也是左營區今年實價榜上最高店租紀錄。

另外，位居第四，為大立商圈一間 487 坪大型透店，原為名產店，業者退場後，今年 8 月以月租 38.5 萬元重新出租，該店面目前閒置中；第五名為六合夜市一棟商辦一、二樓 476 坪店面，原由日藥本舖承租，搬遷後改由康是美藥妝以 15 年長約租下，每月租金 36 萬元，每 3 年調租一次最高至 44 萬元，成為今年新興區，也是六合夜市商圈最貴店租王。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年受電商及疫情衝擊，實體店面需求銳減，隨疫情解封、國門開放，讓各大業者重新備戰，積極卡位黃金商圈迎接商機，不少有實力的品牌業者更開闢新藍海，做出「大」改變，走向旗艦店規模經營，也讓這些高總價的中大型店面得以去化。其中像是店面閒置 25 年，近期終於出租的「主婦商場」，市場估計店租達 80 萬元以上，不過未經實價登錄，因此未列在此次榜單上。

馮紹清表示，觀察五大店租王，皆位於熱鬧商圈，且多為面臨黃金路段的大型店面，人流車流旺盛、醒目性佳、商業效益高，加上旗艦型坪數空間，相對吸引有實力的業者佈局，以租金表現來看，單坪價格符合市場行情範圍，也因坪數大，總價相對高，事實上，高雄有很多百萬行情的店面，不過今年實價尚未有百萬店租交易出現，而目前高雄因房價水位走高，業者考量營運成本效益，店面以租代買比例增高，也推升租賃市場略顯回溫。