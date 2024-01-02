高雄地產交易熱 永信建設去年Q4及全年營收同創歷史新高

高雄市建商永信建設 (5508-TW)2023 年第三季起持續處於交屋高峰期，去年 9 月起單月營收都逾 10 億元，永信建設今 (2) 日公布 2023 年 12 月營收以 11.18 億元，創 2023 年次高，月增 16.34%，年增 3.15 倍，全年營收以 82.27 億元創新高，年增 99.07 倍。

永信建設 2023 年第四季營收以 35.2 億元改寫單季新高，季增 64.39%，年增 2.96 倍。

永信建設在 2023 年前三季財報稅後純益爲 15.76 億元，年增 29.03%，每股純益達 7.25 元。在第四季銷售業績上升同時，2023 年全年每股純益將從 10 元 起跳，以該公司過去盈餘配發率高達 90% 來看，現金股利將上看 9 元。

永信建設分析 2023 年第四季營收以 35.2 億元創新高，其中三民區的「詠光」案銷售，楠梓區的「原旭」案銷售及楠梓區「晴遠」案入帳。占第四季營收比重高。

永信建設前三季營收 47.07 億元，毛利率 47.04%，年減 3.89 個百分點，稅後純益爲 15.76 億元，年增 29.03%，每股純益達 7.25 元。

永信建設全系列建案都採取採先建後售型式銷售，今年以來成屋建案市場表現優於預期。永信建設預估，2024 年將有 3 個建案陸續完工投入市場銷售，包括鳳山區的保成二期、鳳東案以及仁武區的大昌案，預估 367 戶，總銷估達 65 億元。

位高雄地政單位統計，2023 年高雄第四季買賣移轉棟數為 10009 棟，季增 11.5%，年增 24.6%，為去年表現最佳的一季，也是近 2 年最出色的第四季，

2023 年第四季高雄買賣移轉高雄各行政區買賣移轉棟數，前三名行政區，由三民區一馬當先以 5300 棟居冠，其次爲楠梓區、鳳山區第三，永信建設第四季熱銷案則主要位於三民區及楠梓區。