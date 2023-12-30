Fed降息時點受矚目 這些數據可能牽動政策辯論

12 月公布的一系列數據，揭示了美國經濟健康以及物價上漲的情況，許多聯準會 (Fed) 官員對於數據反映的現況感到放心，認為與通膨的長期抗戰終於即將以「軟著陸」劃下句點。

2023 年伊始，經濟學家和 Fed 官員普遍預期，在央行大幅升息的壓力之下，美國將陷入經濟衰退，不過，隨著升息周期告終，有許多人相信最終還是可以避免衰退。此外，Fed 在今年最後一場會議上表示，新的降息周期可望在明年到來。

究竟 Fed 何時才會轉向降息，取決於 2024 年的經濟數據表現。隨著新的一年即將展開，包含 12 月非農就業、消費者支出和通膨等重點數據也即將出爐。以下是路透整理可能影響未來政策辯論的數據指引：

通膨 (上次數據已在 12 月 22 日發布，下次發布時間：1 月 11 日)

Fed 首選的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE)，11 月年增率降至 2.6%，月增率為 2020 年 4 月以來首度下滑。不含食品和能源價格的「核心 PCE」，年增率也降至 3.2%，是 2021 年 4 月以來最低。

Fed 官員在今年最後一場會議上預測，這兩項指標將在 2024 年繼續改善。

另一項備受關注的通膨指標消費者物價指數 (CPI)，11 月年增率降至 3.1%，核心 CPI 則持穩在 4%，過去幾個月的月增率則持續降溫。

零售銷售 (上次數據已在 12 月 14 日發布，下次發布時間：1 月 17 日)

美國 11 月零售銷售月增 0.3%，扭轉 10 月跌勢，為美國經濟帶來意外驚喜。排除汽油、汽車、建材和食品服務的核心零售銷售月增 0.4%，同樣優於預期，消費者支出依舊展現韌性。

不過，從趨勢來看，消費者支出率正在以 Fed 希望看到的方式放緩。Fed 正在關注激進升息對整體商品和服務需求的影響。

就業 (上次數據已在 12 月 8 日發布，下次發布時間：1 月 5 日)

美國 11 月就業成長從前一月的 15 萬躍升至 19.9 萬，失業率從 3.9% 降至 3.7%。儘管涉及約 4 萬名工人的汽車業罷工已經告終，最新就業報告仍顯示就業人數穩定成長。

除了勞動力供應改善之外，11 月可用工人數量增加了 50 萬以上，也符合聯準會對於通膨降溫之際，經濟仍可持續成長的觀點。

此外，11 月工資年增率為 4.0%，高於 Fed 官員認為與物價穩定相符的水平，但增幅正在緩慢下滑。

職位空缺 (上次數據已在 12 月 5 日發布，下次發布時間：1 月 3 日)

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 密切關注勞工部所發布的職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 數據，藉此獲取有關勞動力供需失衡的最新狀態，尤其是職位空缺數與失業人口的比率，該比率在 10 月大幅下滑至 1.34 比 1，是 2021 年 8 月以來最低水平，當時經濟正處於疫後復甦的早期階段。

10 月的數字接近疫情危機爆發之前的 1.2 比 1。該調查的其他方面，例如離職率，也已回升至疫情前的水準。