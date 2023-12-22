美11月核心PCE年增速超預期放緩至3.2% 提振Fed明年3月降息預期

美國聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標──11 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數增速超預期放緩，創 2021 年 4 月以來新低，數據透露物價壓力持續減輕，強化投資人對 Fed 明年 3 月降息的預期。

具體來看，美國商務部周五 (22 日) 公布最新數據，11 PCE 物價指數年升 2.6%，低於市場預期的 2.8，前值自 3.0% 下修至 2.9%；按月來看下滑 0.1%，為 2020 年 4 月以來首次出現月增率下滑，低於市場預期與前值的 0%。

11 PCE 物價指數年升 2.6%，創 2021 年 4 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

Fed 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 11 月核心 PCE 年增 3.2%，略低市場預期的 3.3%，前值自 3.5% 下修至 3.4% ；按月來看成長 0.1%，低於市場預期的 0.2%，前值自 0.2% 下修至 0.1%。

值得注意的是，另一項也備受 Fed 注意的超級通膨指標──11 月不包括住房在內的服務業通膨年增 3.51%，增速穩步下降；按月來看連續第二個月成長 0.12%，為 2021 年 3 月以來新低。

11 月不包括住房在內的服務業通膨月增 0.1%，為 2021 年 3 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

與此同時，同日公布的 11 月份個人收入和支出月增率分別為 0.4% 、0.2%，雙雙加速成長，這也推動支出和收入年增幅更快成長。

11 月份個人收入和支出月增率雙雙加速成長。(圖：ZeroHedge)

支出的回升表明，儘管借貸成本上升，家庭支出仍具有韌性，富有彈性的就業市場仍然是推動需求的主要引擎。

未經通膨調整的薪資在 11 月成長 0.6%，為 8 個月來的最大增幅；11 月儲蓄率從 4.0% 上升至 4.1%；11 月民間企業薪資年增 5.0%，10 月份成長 4.1%，為 3 年來最低；11 月政府薪資同年增 9.0%，創歷史新高；薪資增長方面主要由政府驅動。

未經通膨調整的薪資在 11 月成長 0.6%，為 8 個月來的最大增幅。(圖：ZeroHedge)

專家看法

由於通膨持續走低，Fed 在今年最後一場貨幣政策會議上態度明顯軟化，Fed 主席鮑爾甚至明確提出「已經開始討論降息」，儘管鮑爾在會後記者會上鴿派傾向明顯，但多位地方聯準銀行總裁在之後的幾天裡，都在嘗試向市場傳遞鷹派基調。降溫的通膨資料將強化 Fed 明年降息的預期，3 月降息的預期已被消化。

嘉信理財首席固定收益策略師 Kathy Jones 表示：「Fed 必須確信自己已經採取了足夠措施，鮑爾暗示升息周期已經結束，現在開始「降息」只是時間問題，Fed 將查看幾個數據來評估降息的時間和幅度。」

紐約斯巴達資本證券 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：：「通膨資料繼續指向正確的方向，如果資料繼續沿著這條道路發展，Fed 很有可能比預期更早降息。個人收入強勁，支出疲軟，經濟正在顯示出疲勢，這可能會導致 Fed 比預期更早降息。」