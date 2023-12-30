〈紐約匯市〉美元指數年貶逾2% 三年來最糟 英鎊創2017年來最佳年度表現

美元指數周五 (29 日) 小幅上揚，在 2023 年的最後兩個交易日自五個月低點回升，周月季線仍全面收黑，並創 2020 年以來最糟年度表現，因市場預期聯準會 (Fed) 明年將隨著通膨放緩而開始降息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.14%，至 101.37。本周貶 0.3%，月貶 1.8%，季貶 4.6%，年貶約 2.1%。

展望 2024 年，問題將落在 Fed 何時開始降息，以及首次降息是為了避免通膨下滑導致政策過度緊縮，還是因為美國經濟成長快速放緩。由於市場已消化大幅降息的可能性，辯論焦點也集中在美元可能還會再跌多少。

自從 Fed 在 12 月會議上意外釋出鴿派基調，並預測 2024 年將降息 75 個基點以來，美元貶勢加速。FedWatch 工具顯示，市場消化了 Fed 以更大幅度的降息的可能性，並預估首次升息可能發生在 3 月，到了年底可能降息 154 個基點，較 Fed 預測翻倍。

Fed 的語調和歐洲央行 (ECB)、英國央行 (BOE) 等同業相比形成鮮明對比，後兩者堅持在更長時間內讓利率處在高檔。

歐元周五下跌 0.2% 至 1.1036 美元，略低於周四 (28 日) 觸及的五個月高點，但周月季三線收紅，且全年升幅逾 3%，年線為 2020 年以來首度收紅。

Nordea 首席分析師 Niels Christensen 表示：「市場期待美國提前降息，但不確定歐洲央行是否會盡快降息，這是為何美元如此疲軟的原因。風險偏好對美元造成另一個負面影響，隨著時序步入 2024 年，美元疲軟將成為 Fed 在 3 月會議上的主題。」

本月會議上，歐洲央行和英國央行決策官員並未暗示任何即將降息的信號，但投資人預估歐洲央行明年將降息 161 個基點，4 月前可能降息兩次，並預期英國央行在 2024 年降息 148 個基點。

Quilter Investors 投資組合經理 CJ Cowan 表示：「雖然感覺市場可能已走的太遠、太快，但實際上歐洲經濟沒有成長，而美國正在放緩，全球通膨正在下滑。歐洲央行改變政策方針的速度向來很慢，這眾所周知。4 月前降息兩次的預期雖然看起來很激進，但這可能是正確的做法。」

英鎊幾乎持平在 1.2731 美元，周月線收高且本季表現優異，全年升幅約 5.3%，是 2017 年來最佳年度表現。

美元兌日元連貶三日，下跌 0.3% 至 140.98 日元，周月季線跌勢均慘重，但全年升約 7.5%，因日本央行 (日銀) 的超寬鬆政策，仍使日元承壓。

即使央行繼續維持鴿派路徑，且幾乎沒有提供何時會改變政策以及如何發生的線索，市場仍預估日銀的負利率政策將在 2024 年退場。

T. Rowe Price 國際經濟學家 Aadish Kumar 表示：「時序步入 2024 年，日本的前景令人感到振奮，強勁的經濟成長和通膨改善的預期，均存在可持續的跡象。」

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示：「若日本利率在 2024 年達到正 50 個基點，我會有點驚訝，或許這種情況會發生，即使 Fed 降息三次，美日利差仍會達到約 4.5% 左右，這使得持有日元的成本變得非常高昂。」

商品貨幣方面，澳幣跌 0.2% 至 0.6810 美元，本周和本月雙雙收紅，且本季勁揚近 6%，但今年表現持平去年。加幣跌 0.2%，至 1.3246 加元兌 1 美元，周月季年四線收紅。

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