歐元全年升逾3% 年線止步連二黑 好表現有望延續至2024年

央行降息的順序和力道，將決定未來一年全球貨幣的走勢，而歐洲央行 (ECB) 在降息方面採取的謹慎態度，有望使歐元在 2024 年迎來另一番光景。

沒有哪家央行希望成為在 2024 年第一個降息的央行，雖然這對股市來說為一大利好，並且代表央行在抗通膨方面有所斬獲，但率先降息同時意味著這個國家 / 地區可能正在應付經濟衰退，且面臨貨幣貶值。

目前市場認為美國聯準會 (Fed) 將率先降息，ECB 則緊跟其後。事實上，Fed 本月召開 2023 年最後一次會議之前，市場認為 ECB 正處在最有利的位置。

較低的利率通常會降低一國資產對外資的吸引力，從而削弱貨幣的相對價值。因此，今年底對 Fed 將率先降息的預期，帶動歐元兌美元飆升。

2023 年，歐元兌美元上漲逾 3%，在此之前，歐元匯價已連續兩年收黑。在降息競賽未如市場想像那般激烈的情況下，2024 年歐元有望延續升勢。

投資人現在預期 Fed 將從 3 月開始降息，經濟學家預估，ECB 將在第二季邁出降息的第一步，但這對 ECB 來說可能還太早，一部分是因為 ECB 必須對 20 個歐元使用國的利率負起責任，因此通常需要更多時間來做出重大決定，另一部分則反映 ECB 在政策更動上，態度時常猶豫不決。

相較於英國央行 (BOE) 和 Fed，ECB 暫停升息的速度比較慢，也是三家央行中最後一個啟動升息的央行。

ING 全球市場主管 Chris Turner 表示：「ECB 有點像一艘轉向的油輪。升息後在六個月內降息，感覺有點太快了。」他認為 ECB 更可能從第三季開始降息。

不過，從數據上來看，ECB 顯然有理由成為第一家率先降息的主要央行。首先，歐元區通膨率在 11 月下滑至 2.4%，為兩年多來最低水平，相當接近央行設立的 2% 目標。相較之下，英國同期通膨率為 3.9%，美國為 3.1%，均高於各自央行的預期。

英國 12 月 20 日公布 11 月通膨率從 4.6% 大幅下滑，增加了 BOE 提前降息的可能性，但目前其降息順序仍落後於聯準會和歐洲央行。

歐洲經濟數據疲軟，是 ECB 降息宜早不宜遲的另一項因素。歐元區此前公布第三季國內生產毛額 (GDP) 萎縮 0.1%，經濟正處於衰退邊緣，最大經濟體德國預料將於今年冬季陷入衰退。與此同時，英國經濟表現出現好轉跡象，在第三季陷入停滯，美國 GDP 則成長 5.2%。

ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 最近表示，現在還不到「鬆懈」的時候，在升息和降息之間，還存在一個保持利率穩定的「高原期」。不過，從上述指標來看，可以很容易理解為何有些市場人士認為 ECB 可能最先降息。

事實上，降息的力道可能比時機還要重要。Turner 認為，Fed 最終將啟動比 ECB 還要更大的寬鬆周期，這將對美元不利，並為歐元提供一些支持。但他也說，歐盟的經濟困境，恐怕會阻礙歐元成為美元走軟之下的最大贏家。

儘管如此，ING 預測歐元兌美元將在 2024 年底達到 1.15 美元，較 2023 年底升值 4%。接受 FactSet 訪調的 48 位經濟學家給出的平均目標價為 1.12 美元。