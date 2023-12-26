經濟學家：歐元區明年經濟成長疲弱 不至於繼續衰退

一年前歐洲尚處於水深火熱的能源危機中，經濟學家對今年表現盡顯悲觀，然而現實是歐洲多次躲過經濟衰退，通膨降溫速度也比預期的更樂觀。

展望明年，經濟學家對歐洲展望與市場預期同樣稍微悲觀，大部分經濟學家認為，歐元區明年國內生產毛額 (GDP) 增速將略高於 0.6%，成長雖疲軟但不至於衰退。

英國《金融時報》(FT) 周二 (26 日) 對 48 名經濟學家的調查顯示，近三分之二的人表示，歐元區目前已經陷入衰退，通常 GDP 增速連續兩個季陷入萎縮即為衰退，今年三季 GDP 終值下修至 - 0.1%。

不過，大多數受訪者預測，當前的經濟成長萎縮將是短暫且輕度的，明年第一季將恢復正成長，但預估只會是疲軟的成長，並警告高利率、能源市場動盪風險和地緣政治不穩定下，仍可能面臨嚴重的衰退。

走出衰退泥淖 經濟疲弱成長

平均而言，接受訪調的經濟學家預測，明年歐元區 GDP 將略高於 0.6%。大多數人較歐洲央行 (ECB) 和國際貨幣基金 (IMF) 更為悲觀，後者預測明年歐元區經濟將分別成長 0.8% 和 1.2%。

而歐洲經濟面臨的最大風險是「德國或義大利經濟衰退以及川普勝選」。

部分經濟學家表示，川普再次當選美國總統，可能將歐元區拖入更疲軟的成長。貝倫貝格銀行首席經濟學家 Holger Schmieding 表示：「川普的勝利是歐洲經濟前景的主要威脅，如果美國放棄烏克蘭並以貿易衝突威脅歐盟，歐洲和全球遭受的損失將比美國更大。」

三分之二的受訪者認為，德國經濟在今年大部分時間都出現萎縮後，明年將恢復正成長。但德意志銀行首席歐洲經濟學家 Mark Wall 指出，德國的財政政策明顯收緊，政府預算出現 600 億歐元的缺口，意味著其明年經濟將萎縮 0.2%。

此外，Amundi 資產管理全球宏觀經濟主管 Mahmood Pradhan 也表示，長期的限制性貨幣政策將令經濟成長放緩，包括加快縮表步伐以及支持性財政政策的力度減弱，尤其對於「歐洲經濟火車頭」德國來說。

通膨逐步回落至 2% 目標、失業率進一步攀升

同時，超過一半的經濟學家認為，明年歐洲仍可能再次面臨能源供應衝擊，儘管歐洲今年入冬天時其天然氣儲罐幾乎已滿，而且國家油價維持在低位運行。

PGIM 固定收益首席歐洲經濟學家 Katharine Neiss 表示：「歐洲仍受到能源方面的供應限制，因此任何有關能源供應的風險，都可能導致價格大幅上漲。」

通膨方面，經濟學家預估，歐元區通膨將在兩年內降至接近 ECB 的 2% 目標，他們預測明年消費者物價指數 (CPI) 平均成長率將略高於 2.5%，2025 年略低於 2.1%。這些預測略低於 ECB 的預測，該行在 12 月初預測明年歐元區 CPI 平均成長率為 2.7%，2025 年為 2.1%。

根據調查的平均預測，歐元區明年的薪資成長預料略低於 4%，低於 ECB 的 4.6% 預測，但仍意味著歐元區實際家庭收入首次連續三年成長。

大多數經濟學家對明年勞動力市場的前景比 ECB 更加悲觀，平均而言，他們預測失業率將從 10 月份的 6.5% 上升至明年底 6.9%。

標普全球評級首席歐洲、中東和非洲經濟學家 Sylvain Broyer 表示：「除了政治和地緣政治風險之外，歐元區經濟面臨的最大內生威脅將是勞動力市場低迷。在這種情況下，軟著陸情景所依賴的實質收入成長可能會消失。」