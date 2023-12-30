Fed降息押注升溫 美國股票基金迎來大量資金流入

根據路透周五 (29 日) 報導，美國股票基金在截至 12 月 27 日的一周內吸引了大量資金流入，因數據顯示 11 月通膨進一步降溫，市場預期聯準會 (Fed) 將提前降息。

根據 LSEG 數據，投資人本周淨買入價值 145.7 億美元的美國股票基金，為 6 月 14 日以來最大單周淨買入。

上周五公布的美國個人消費支出 (PCE) 物價指數報告顯示，11 月份美國物價出現逾 3 年半以來的首次下跌，將通膨率的年增幅進一步推低至 3% 以下。

美國大盤股、小盤股和多盤股基金分別吸引 89.3 億美元、36.3 億美元和 6.42 億美元的資金，而中型股基金則流出 6.65 億美元。

與此同時，美國行業股票基金流出約 11.9 億美元，其中必需消費品和醫療保健基金分別流出 9.24 億美元和 7.21 億美元。

與此同時，債券基金在經歷連續四周的資金流出後，獲得 800 萬美元的邊際資金流入。

美國一般國內應稅固定收益基金和短期 / 中期投資級基金分別淨買入 18.3 億美元和 2.1 億美元。與此同時，短期 / 中期政府和公債基金遭遇約 19.2 億美元的資金流出。

LSEG 數據還顯示，美國投資人在連續兩周淨賣出貨幣市場基金後，購買價值約 96.8 億美元的貨幣市場基金。