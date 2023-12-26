降息帶動場外現金激增 將成明年美股動力

FundStrat 技術策略師紐頓 (Mark Newton) 在最新報告中指出，貨幣市場基金中不斷增加的現金，應該會成爲 2024 年美股的強大支撐。

平均 5% 以上的利率誘惑導致今年貨幣市場基金資產激增，場外現金總額最近達到創紀錄的 5.88 兆美元。比去年的貨幣市場基金持有量 4.73 兆美元增加了 24%。

紐頓說：「雖然過去幾周一些重要的信心緒民調變得更加樂觀，但該指標應該會給市場多頭帶來安慰，這代表了考慮到全球流動性背景以及未來幾周或幾個月的小幅回調，應該還是可以進場買進。因為場外有充足的現金。」

如果 Fed 明年開始降息，市場也預計降息至少 6 次，現金爆倉的現象會更明顯。屆時貨幣市場基金的無風險利率將同步下降，使得持有現金的吸引力降低。

此外，FundStrat 另一位分析師李湯姆 (Tom Lee) 在 12 月初時表示，隨着 Fed 轉向寬鬆的貨幣政策並允許市場流動性反彈，美股將在 2024 年飆升至歷史新高的 5200 點。

Fundstrat 預測，在 Fed 把利率提高至 5.25%-5.5% 的目標範圍以降低高物價後，明年利率可能降至 3.2%-3.5%，相當於降息約 100 個基點。

李湯姆表示，「Fed 不再與通膨作戰，而是真正轉向商業管理周期，這是一個巨大的變化。」

市場已經對調降利率進行定價。彭博數據顯示，信貸利差正在收窄，美國投資級企業債券利差最近收緊至 2022 年以來的最低水平。與此同時，高收益債券價格上漲。

李湯姆對此表示，如果認為當前股市上漲只是僥倖，這個觀念就錯了。他認為這事實上是流動性反彈的改善。