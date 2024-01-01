日本成2023年亞股最大贏家 2024年能否延續強勢？

日經 225 指數 2023 年約漲 28%，創下 1989 年以來最佳表現，是亞洲表現數一數二優異的股市。

受房地產和股市泡沫推動，日經指數在 1989 年底創下歷史新高，隨後因泡沫破裂，進入一段長期經濟停滯的時期，也就是所謂的「失落的十年」。

不過，2023 年情況有所不同。日本出現了結構性轉變，各家公司業績有所好轉，部分和日元貶值推高出口競爭力有關。與此同時，企業支出也持續增加，日經 6 月時報導稱，2023 年度日本企業資本投資料達 31.6 兆日元 (2,210.3 億美元)，創下紀錄新高。

日經報導指出，對日本當地的投資約占日本企業總投資的三分之二，預估將連兩年以雙位數百分比成長。海外投資也有望成長 22.6%，連續三年實現雙位數成長。

此外，「股神」巴菲特 (Warren Buffet) 對日股的青睞，也吸引眾多海外投資人紛紛投入日股，為日經指數提供強勁動能。

Pictet 總體經濟研究主管 Dong Chen 6 月時表示，跨國企業正在推動供應鏈多元化，撤出中國，此舉可望使日本受惠，「尤其是在半導體等非常高階、技術更密集的產業」。

他說：「所有一切都指向正確的方向，我們認為對日本的看法有理由比以前更加積極。」

輝立證券 (Phillip Securities Research) 研究部研究經理 Peggy Mak 預估，日元將在 2024 年取得優異表現。

日元兌美元 2023 年大幅貶值，10 月底一度觸及 151.67 日元兌 1 美元，是自 1990 年以來最低水平。全年共約貶值 7.8%。

Mak 預測，一旦全球利率開始下滑，在赴日旅遊、實質薪資上漲和高儲蓄率的支撐之下，日元兌美元將進一步走強。

貝萊德 (Blackrock Investments) 日本主動投資主管 Yue Bamba 也認為日元已被低估，未來一年存在「升值空間」，但不會對股市造成傷害。

整體就業、通膨環境

展望未來，市場預估日本央行 (日銀) 將扭轉超寬鬆貨幣政策，放寬殖利率曲線控制措施。

在現任總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 的領導下，日銀在今年放寬殖利率曲線控制政策的上限，帶動日本公債殖利率突破 11 年新高。10 年期日本公債殖利率在 11 月 1 日觸及 0.956%，是 2012 年 4 月以來最高水平。

然而，植田不斷重申日銀將繼續維持負利率政策，直到「可持續實現」2% 的通膨目標。日本央行基準利率目前為 - 0.1%。

日本全國通膨率已連續 19 個月飆升至 2% 以上。排除生鮮和能源價格後的「核心核心通膨率」，在 10 月更達到 4%，連續 13 個月維持在 2% 目標上方。

Lazard Asset Management 首席市場策略師 Ronald Temple 在 2024 年展望報告中表示：「日本實質工資正在成長，就業市場吃緊。考量到日本過去曾發生通縮，通膨反而是件好事，而且現在的狀況看起來似乎還很健康。」

Temple 說，市場將關注殖利率曲線控制政策「正式告終」的時間，然後焦點將轉向日本央行何時結束負利率政策。

Lombard Odier 資深總經策略師 Homin Lee 認為，就日本工資成長來說，2024 年將是「穩健」的一年，服務業勞動力需求強勁，且工人對工會的信心正在提升。

Lee 強調，日本工會預料於 2024 年春季勞資談判期間提出調薪 5% 的要求，他並表示，薪資成長將支持消費和商業投資，足以讓日本央行考慮結束負利率政策 (NIRP)。Lee 預估 2024 年日本經濟成長率將達 1.2%。