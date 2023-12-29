〈2023封關〉新台幣收30.735元創7年來最低封關價 年線收黑、單季狂升近5%

2023 年封關，新台幣兌美元匯率今 (29) 日無力挑戰 30.6 字頭，終場小貶 1.7 分，以 30.735 元作收，終止連 7 升，封關價為 7 年來最低，台北外匯市場成交值 10.67 億美元。2023 年累計小貶 2.7 分或 0.09%，近乎持平，回到與去年底差不多的價位，不過，周、月、季線全數收紅。

新台幣匯率本周累計勁揚 4.68 角或 1.52%，周線寫下連 7 紅；12 月升值 5.25 角或 1.71%，月線連 2 紅；第四季累計升值 1.533 元或 4.99%，季線由黑翻紅。

新台幣兌美元今天以 30.72 元開盤，盤中最高來到 30.672 元，升值 4.6 分，匯銀人士指出，由於出口商多已於前兩日完成例行性拋匯，外資雖有部分匯入，但下午偏向匯出，進口商也有進場買美元，使得匯價由升轉貶。

回顧台北匯市 2023 年來的表現，今年農曆年後 2 月之際，出現 29 元字頭，2 月 2 日的 29.7 元，是這一年來的最高點，最低點則落在 10 月底，一度逼近 32.5 元關卡，但沒料到 11 月上演資金瘋狗浪，熱錢狂擁，造成新台幣兌美元強升 3.71%、1.15 元，重演了 2022 年 11 月的戲碼，當月累計升幅更超過 4%，壽險業哀鴻遍野，巨額的匯兌成本讓業者出現龐大虧損。

根據央行統計，2021 年底以來截至今年 12 月 29 日，亞幣中以日元貶值 18.60% 最多，其次為人民幣 10.09%，新台幣累計貶值 9.91%，韓元則貶值 7.7%，越南盾貶 5.96%，反觀新加坡幣近 2 年來逆勢升值 2.62%，幣值相對強勢。