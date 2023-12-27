〈房產〉全國不動產聯盟總會建議鬆綁選擇性信用及容積管制

全國不動產聯盟總會今 (27) 日召開記者會，理事長林正雄表示，三黨候選人目前都沒有提出利空政策，而 2024 年在美國 Fed 降息、碳稅開徵下，估計將帶動房市價量齊揚，聯盟預測 2024 房市代表字為「明」字，同時，並並建議新青安貸款再加碼，如免頭期、寬限期再拉長等，同時，也要官方鬆綁選擇性信用管制。

林正雄並且在會中指出，房市 2024 年總統大選後局勢基本上已底定，三黨候選人都未加碼打炒房，甚至提出有利房地產的政見，而美國聯準會已透露明年降息消息，預估有利於熱錢將再度湧向台灣，帶動交易熱度，且台灣明年又要開徵碳稅，綠色通膨即將降臨，營造成本至少上漲 15%，未來 5 年內房價勢必再漲一波。

同時，對於台灣房市現況，不動產聯盟總會認為政府目前房市政策錯誤在於房地合一稅制正在偷走屋主資產，理應修法；同時，錯誤的都市計畫正在持續推升房價，也應儘速調整方向。不動產聯盟總會並且建議對新青安貸款再加碼，如免頭期、寬限期再拉長等；鬆綁選擇性信用管制鬆綁；而「淨零排放」政策應以獎勵替代懲罰。

林正雄說，今 (2023) 年台灣官方祭出一連串打炒房政策，包括《平均地權條例》修正案正式上路、第二戶限貸令、囤房稅三讀通過等，2024 年利空因素已確定明朗。而要解決業者因成本攀升造成推升房價問題，各縣市應調整容積獎勵，如果可給予更高容積，讓市場自行調節「以量制價」，房價飆升問題就有機會獲得緩解的可能。