〈房產〉北市平面車位一位難求 配置全平面車位新建案占比跌破5成

台北市建案的平面車位卻是供給量少且價格高昂，市調機構統計顯示，台北市今 (2023) 年進場銷售的建案中，規劃全平面車位的建案，僅占整體 44.7%，較去年全年下滑 8.4 個百分點，是北北桃竹生活圈中，唯一平面車位建案占比未達五成的區域。也因供給量不多，今年來台北市新建案平面車位平均開價高達每個 342.6 萬元。

根據住展雜誌統計，今年截至 12 月 15 日，北台灣的北北桃竹地區有規劃車位的新建案，約 76.3% 規劃全平面車位，約 11.2% 規劃全機械車位，並有 12.5％建案，同時規劃有平面與機械車位。與去年全年相比，北北桃竹全平面車位建案占比小幅下滑 0.1 個百分點，全機械車位建案占比下降 2.3 個百分點，平面、機械車位混合建案占比提升 2.4 個百分點。但台北市低於平均值且不及 5 成。

住展企研室經理成采錡表示，北市全平面車位建案占比下滑，與半新建案基地面積低於 300 坪有關，因基地面積大小關係車道及車位規劃彈性，當基地過小，便難以規劃符合規範的地下坡道及平面車位，對此部分業者會直接規劃全機械車位，另一些業者則會採平面、機械車位混合規劃。

據統計，今年來北市全機械車位建案占比為 38.8%，較去年全年上升 1.4 個百分點，是北北桃竹四區中，最容易見到全機械車位建案的區域。平面、機械車位混合建案占比，也一舉來到 16.5％，較去年上升約 7 個百分點。

2023 年截至 12 月 15 日，新北市全平面車位建案占比達 74.8％，較去年全年上升 2.2 個百分點，而全機械車位建案占比 13.3％，平面、機械車位混合建案占比 11.9％。儘管新北近年有不少規劃機械車位的小基地危老建案推出，不過今年受三重、林口及淡水新市鎮新案積極進場影響，新北市全平面車位建案占比上升，平面車位均開價則約每個 228.7 萬元。

同樣以重劃區為推案主力的桃園市，全平面車位建案占比高達 90.5％，且今年來還沒有規劃全機械車位的建案正式進場銷售，剩下的 9.5% 則是採平面、機械車位混合規劃的建案。也因桃園全平面車位建案選擇多，平面車位開價相對雙北親民，均開價約每個 173.5 萬元。

至於新竹縣市，今年全平面車位建案占比達 84.4%，與去年全年數據差不多，全機械車位建案占比約 1％，低於平面機械車位混合建案占比 14.6%。因當地購屋主力為開車通勤的竹科客，有規劃平面車位的建案會更符合市場需求，今年區域新案平面車位平均開價為每個 188.6 萬元。

住展發言人陳炳辰提醒，價格相對親民的機械車位，可發揮的增值空間不多，一方面維護上得更為周全，以免對於人、車有安全的風險，另一方面也要考慮車體大小，或開車技術，在便利性上打折扣，交易時都會受到挑戰，民眾得有所留意。至於價值不斐、動輒數百萬元的平面車位也要觀察所在位置，比方說地下深處，或是角落也都會在用車上造成不便。事實上車位狀況常成為購屋或房價的關鍵因素之一，不少建案還會以車位的挑選作為交易籌碼，印證車位重要性已非配角。