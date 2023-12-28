〈房產〉企業設立營運總部往青埔移動 臻鼎與新普都有大手筆投資

企業設立營運總部往桃園青埔移動，繼全球最大 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW)，看好高鐵沿線周邊土地開發商機，在桃園高鐵車站特定區內打造的國際企業總部後，全球第一大 NB 電池組廠新普 (6121-TW) 斥資 5 億餘元購置於桃園高鐵青埔特區辦公室森 Plaza 預售案。新普本次以建物約 45 萬元購入約 1000 坪辦公室，未來將作為區域研發中心。

商仲業者指出，桃園高鐵青埔特區商業聚落成熟，不僅有便捷的軌道交通，更鄰近桃園機場，便於國際商務差旅行程。集商務、娛樂、休憩、就學等各式機能於一身，加以國泰人壽站前廣場開發案、臻鼎科技企業總部開發落實，帶動周邊商辦群聚效應，塑造青埔成為桃園的信義計畫區。

新普科技指出，隨著 ESG 議題、減碳需求的興起，除了公司執行中的永續策略外，此次購置鄰近高鐵的辦公室，希望從減少員工通勤的碳排放來實踐永續。同時希望透過高鐵、機捷雙軌道系統便利通勤的特性，廣納周邊縣市人才。鄰近桃園的縣市，通勤需時不到 30 分鐘，到站後辦公室近在咫尺，這對習慣以大眾運輸通勤的新一代科技新貴非常具有吸引力。

本次新普購買的商辦產品中悅集團所打造，爲中悅繼青埔高鐵的中悅 ITC 首案告捷後，集團決定在國門第一站的鑽石地段再打造地標型商辦。在 2,112 坪基地上，興建兩棟地標性的頂級辦公大樓。

根據仲量聯行市場研究報告指出，台灣因受惠於偏低的利率環境以及回歸辦公比例占 8 成以上，商用不動產成交成長比例為亞太區的模範生，今年度累計交易金額達 1,194 億元，比去年同期成長 15%。近兩年商用不動產成交多由自用型買方貢獻，第三季甚至高達 88%，顯見因業績持續成長，企業擴編剛性需求居高不下，而具有交通優勢的高鐵站、捷運站周邊選項更是企業置產首選。

仲量聯行並評估指出，此次由新普科技選擇於預售期間購入，不僅能取得較優惠的價格，亦能提出客製化需求滿足未來使用規劃，實屬相當精準的投資。

除了這些企業投資在青埔設企業總部之外，建商嗅覺也是敏銳，興富發 (2542-TW) 副總經理廖昭雄也指出，興富發 2013 年起逐步聚焦商辦產品，預計將再於桃園青埔推出面積 30-45 坪的微型辦公室商品。