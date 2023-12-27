〈房產〉新團隊新氣象 太平洋房屋菁英高峰會齊心奔騰2024

太平洋房屋 12 月 27 日於新莊典華盛大舉辦「2023 太平洋房屋房仲菁英高峰會」，頒發年度大獎暨慶功宴，全台灣近千位太平洋房仲菁英齊聚一堂，共同見證榮耀時刻。今年，太平洋房屋不畏房市逆風，年度店業績平均成長 20%；千萬經紀人數創新高，年成長 18%；500 萬經紀人年成長 48%，最難能可貴的是房仲新人且業績達百萬以上人數大增 68%。整體表現亮眼。

太平洋房屋董事長孫寶國 (右) 與太平洋房屋總經理徐福龍 (左) 參與開場表演。(圖：太平洋房屋提供)

太平洋房屋新的經營團隊自 6 月上任以來，在經營方針及加盟事業體的拓展方面均有新思維、新作為，帶來嶄新氣象。高峰會開始由太平洋房屋董事長孫寶國和總經理徐福龍帶領全台房仲菁英高呼口號凝聚士氣，齊心奔騰 2024。隨後，董事長孫寶國致詞表示，由衷感謝全台店東長和夥伴支持與跟隨總部策略，從良善正直深耕內化、店面識別統一形象、打造物件行銷系統、建立團隊提升聯賣戰力等；未來總部更將協助加盟店觸角深入社區與鄰里，以客製化方案讓各店適性發展並逐步成長，以提供買賣方最佳銷售服務體驗。

展望明年，總經理徐福龍提出重點經營方略，首先是「科技創新、共榮共好」；總部投入 AI 智能科技和大數據應用，建構超強的資訊網絡，打造太平洋房屋成為數位科技仲介的典範。第二，推動「真善美運動」，實踐良善正直企業文化。

第三，總經理徐福龍宣布將全面廣推「短影音認知作戰」；創作短影音宣傳影片，並激勵所有經紀人熟悉各類數位工具，經營運用社群平台，貼近消費者需求，目標成為聲量最高及最受信賴的房仲品牌。

太平洋房屋經營團隊與全場房仲菁英合影。(圖：太平洋房屋提供)

太平洋房屋身為台灣第一家合法房仲業者，始終堅守「良善正直」企業文化，秉持「促進房屋流通，保障交易安全」服務宗旨。同時，太平洋房屋在科技創新上不遺餘力，近 2 年斬獲《旺旺中時房產金牌獎》的「科技創新傑出獎」、「服務品質傑出獎」、「創新行銷傑出獎」三大獎項，另外，還蟬聯《2023 卓越房仲評比》的「最佳服務品質獎」，榮獲台北市商業會「優良商號獎」等，致力成為加盟店東與消費者最值得託付、最需要的房屋仲介品牌首選。