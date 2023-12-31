消失的中國「打工皇帝」總裁從年薪人民幣1億變月薪1萬

「怎麼樣，你現在工資比楊惠妍高了吧？」高層宣布減薪後，碧桂園 (02007-HK) 員工見面時這樣打趣地互相問候。

日前碧桂園表示，執行董事楊惠妍、莫斌、楊子瑩和非執行董事陳翀的年薪分別從人民幣（下同）37 萬元、300 萬元、200 萬元及 37 萬元統一調整至 12 萬元，即月薪 1 萬元。

「一天賣一個億」銷售神話破滅

過去城鎮化加速和土地增值，房地產行業一直被視為暴利行業，建商高層更是高薪的代名詞，甚至誕生過年薪破億的「打工皇帝」。

2020 年，地產圈就出現兩位高層拿到破億薪酬，分別是碧桂園總裁莫斌，年薪 1.33 億元；中國恒大原執行董事、行政總裁夏海鈞，年薪 2.04 億元。

這還只是高層薪酬的一環。一般來說，高層的收入包括三部分：工資、獎金及跟投回報。在行業如鮮花著錦的高光時期，跟投回報才是高層的收入大頭。

2012 年，碧桂園推出「成就共享」計畫，兩年後「成就共享」計畫升級為「同心共享」計畫，所有新獲取項目全部啟用跟投制度，開放員工入股項目，進一步捆綁公司與員工的利益。

2014 年，萬科宣布實施事業合夥人機制，在項目層面建立跟投機制，在公司層面推進事業合夥人持股計畫。

隨後，跟投席捲整個行業，越秀地產 (00123-HK) 、金地集團 (600383-CN) 、旭輝控股 (00884-HK) 、當代置業 (01107-HK) 等建商紛紛跟上。

彼時，房地產行業處於去庫存高峰期，銷售規模一路高歌猛進，高層因為跟投回報賺得盆滿缽滿。不只集團總裁，職能中心高層、區域總裁也能晉級為「打工皇帝」。

例如碧桂園原江蘇區域總裁劉森峰，在 2016 年實現 367 億元的銷售額，嘉獎之下，他成為中國房地產歷史上第一個拿到億元年薪的區域總裁。

當時沒討是這樣報導的——這樣的造富速度，讓他（劉森峰）成了碧桂園最好的招聘廣告。無數博士排隊，去領一張通往碧桂園順德總部的入場券。

然而，隨著行業進入調整期，房屋銷售規模在 2021 年登頂後回落，「一天賣一個億」的銷售神話終結。

《時代周報》指出，這個曾經最光鮮亮麗的造富行業前途未卜，地產圈「打工皇帝」不復往日光彩。昔日跟投熱潮也逐漸褪去，甚至成為困住地產人的沉重負擔。

出清之年 地產仍處於下半場

「房企對薪酬體系的調整，本質上反映的是對市場前景的預判。」明源地產研究院說。

國家統計局的數據顯示，今年 1-11 月，全國房屋銷售面積 10.05 兆平方公尺，年降 8%；房屋銷售金額為 10.53 兆元，下滑 5.2%。

克而瑞認為，短期來看，房地產行業並不會出現以往政策刺激後「V 型」大反轉，築底、低點震盪、脈衝式調整是主旋律。2024 年房屋銷售將保持震盪修復格局，預估全年面積、金額下降 5% 左右。

「我們認為，房地產利多政策持續釋放後，是有一定積極效應，這一點從商品房銷售金額、面積單月降幅回穩、收窄可見一斑。但政策發揮依然需要過程，房地產市場正處於轉型期的調整中，行業仍將在底部運行一段時間。」克而瑞進一步表示。

中指研究院的預期較為樂觀。該機構認為，全國住房城鄉建設工作會議進一步確立了 2024 年房地產政策的發力方向，住宅發展正從「有沒有」進入到「好不好」階段，「好房子」供給量增加，也意味著將促進更多改善性住宅需求入市，未來改善性住宅需求仍有較大釋放空間。

「房地產行業在經歷了兩年多的市場超調後，隨著供需兩端政策協同發力，有利因素正在不斷增加，2024 年房地產市場有望逐步實現築底走穩。」中指研究院說。