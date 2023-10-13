內部人士證實 楊氏家族向碧桂園提供3億美元無息借款 賣私人飛機籌款

多位碧桂園 (02007-HK) 內部人士證實，近期碧桂園創始人楊國強的楊氏家族，向碧桂園提供 3 億美元無息借款，楊國強甚至賣私人飛機還債，顯示楊氏家族仍在支持碧桂園。

據《澎湃新聞》報導，多位碧桂園內部人士表示，近期楊氏家族向碧桂園提供 3 億美元無息借款。

針對日前市場傳出楊國強賣私人飛機償債的消息，據《財聯社》報導，知情人士透露：「已賣掉一架，另一架還在賣。其中賣掉的那架為新飛機，一直放在境外未曾使用過，另一架目前在用，也已掛出。從當前公司營運角度來看，此舉增加了公司現金流，一定程度也對公司可持續運營形成了支持。」

目前碧桂園的境內債務處理告一段落，接下來碧桂園將著手處理境外債務。碧桂園在周二（10 日）發布公告，表示將積極推進境外債務管理措施，擬定整體解決方案。

此外，碧桂園官方微信公眾號在周五發布一則《楊國強、莫斌到順德北滘南平路項目工地調研指導工作》的文章，並釋出當天楊國強露面的照片和影片。這是楊國強今年上半年「退休交棒」後再度進入公眾視野。

該文章指出，碧桂園創始人楊國強、總裁莫斌在周三下午前往廣東順德北滘南平路以西地塊之二項目指導工作。楊國強先後觀摩了電梯井整體提升模板、外牆橫排模板、一體系斜撐底座等新型塑料模板的研發情況，並考察了模板成型的品質。