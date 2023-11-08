〈陸港盤後〉中國平安傳被要求收購碧桂園 香港地產股飆漲

中國 A 股市場三大指數周三（8 日）收盤漲跌互見，香港地產股飆漲，知情人士透露，中國政府要求中國平安 (02318-HK) 收購國內最大民間建商碧桂園 (02007-HK) 過半股權。

滬指周三收盤跌 0.16% 報 3,052.37 點，深成指跌 0.04% 報 10,052.09 點，創業板指漲 0.02% 報 2,023.13 點；兩市成交額合計人民幣 1.0366 兆元。

醫藥、房地產、零售、汽車等類股齊揚；保險、券商、銀行、煤炭、鋼鐵、有色、電力、石油等族群同步走低。

香港恒生指數周三收盤跌 0.58%，報 17,568.46 點，恒生科技指數跌 0.86%，報 4,020.84 點。

香港碧桂園股價周三收盤狂漲逾 12%，融創中國 (01918-HK) 暴漲逾 30%，中國恒大 (03333-HK) 驟漲逾 28%。中國平安股價則大跌逾 5%。

據《路透》報導，消息人士表示，中國國務院已指示廣東省政府協助安排中國平安拯救碧桂園的方案，當局希望中國平安的持股比重能超過 50%，中國平安被要求進行盡責調查。

三名消息人士表示，當局希望碧桂園的流動性問題能在廣東境內解決，而中國平安的總部位於廣東，因此，當局自然就找上了中國平安。

三位知情人士透露，當局期望碧桂園流動性帶來的任何風險，都不要蔓延到更廣泛經濟領域。

知情人士說，當局與中國平安在 8 月開始協商，目前磋商仍處於早期階段。

這項由政府主導的搶救計畫，將成為當局對房地產產業的最大干預措施之一。

對此中國平安在周三發布嚴正聲明，表示上述報導完全與事實不符，中國平安從未收到任何有關政府部門的要求。

中國平安表示，接到相關詢問時，已書面向《路透》澄清，但《路透》仍執意發布不實報導，該公司對此深表遺憾。