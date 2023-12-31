2024財富去哪兒？中國存款利率仍有調降空間 資金可能向理財、保險加速搬家

展望 2024 年，業界人士認為，中國存款利率仍有調降空間，且存款資金可能向理財、保險商品加速「搬家」。

據《財聯社》報導，存款和理財市場具有一定的蹺蹺板效應，存款利率下調有望進一步推動存款向理財「搬家」。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，隨著存款利率持續調低，在低風險偏好下，銀行理財的超額收益優勢顯現，存款資金可能繼續向理財市場轉移，帶動現金管理類商品存續規模進一步擴大。

除了銀行理財，存款利率下調也提升保險商品的競爭優勢。據東海證券分析，保險商品今年初雖在監管引導下調低預定利率，但現階段 3% 預定利率的商品仍具顯著價格優勢，加上一定風險保障屬性，商品競爭優勢持續凸顯。

整體而言，溫彬認為，定期存款利率調降，加上居民和企業預期，以及消費場景和經濟環境不斷改善，有利於降低經濟主體的儲蓄意願，將資金用於消費和投資活動，既可以減緩存款定期化、長期化趨勢，減輕銀行負債端壓力，又可以增強經濟活力，維護房地產和理財市場穩健發展，促進經濟良性循環。

展望後市 存款利率下降仍是大勢

中國啟動存款利率市場化改革以來，商業銀行運用多種方式管理存款利率，整體呈現出「大行（大型銀行）領頭，小行跟進」的形勢。

工、農、中、建、交五大行和招行等本月再度宣布下調定期存款掛牌利率、通知協定存款利率及大額存單最優利率，展開今年來第三輪「存款降息」。

參考以往經驗，中信證券認為，未來其他股份行和中小銀行也將陸續跟進下調。但目前中小銀行攬儲壓力較大，可能借此機會增強吸收存款力道，到年後才會調整存款利率，且調整存款利率的幅度可能不如大型銀行。

光大證券固收首席分析師張旭也指出，預料股份制銀行等部分銀行將在近期調整存款利率，保持與大型銀行利差相對穩定。

不過，在「開門紅」傳統下，不免會有一些銀行於明年 3 月中下旬階段性小幅提高個別存款商品的利率，一些小銀行甚至可能要在完成明年「開門紅」 任務後（即 4 月份）才開始本輪存款利率調整。

