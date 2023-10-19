碧桂園發布緊急聲明 創辦人楊國強未離境 工作正常！

中國碧桂園 (02007-HK) 在周四（19 日）上午發布緊急聲明，澄清「創始人父女或已離境」等市場謠言，表示創辦人楊國強未離境，在國內正常工作。

據《財聯社》報導，碧桂園周四表示，關注到有謠言稱「創始人父女或已離境」，該謠言被別有用心地發布在多個網路平台，造成惡劣影響。創始人和集團董事會主席目前在國內正常工作。

碧桂園說，衷心感謝大家對公司在困難時期的關注、支持及理解，但該公司對惡意造謠行徑保留追究責任權利。

此外，碧桂園在周三晚間官微發布《中國農業發展集團董事長曹江林一行到訪碧桂園集團考察交流》的消息，中國農業發展集團黨委書記、董事長曹江林一行周二赴碧桂園總部考察交流，並與楊國強交流。

楊國強介紹了廣東皓耘科技公司的情況，並希望與中農發集團進一步合作。他表示，皓耘將持續聚焦高階智慧農業裝備研發製造，提升產品的可靠性與耐久度，打破國外農機巨頭在中國高端農機產品市場壟斷的局面。皓耘為碧桂園農業控股有限公司全資控股。

楊國強 10 月 11 日也曾在碧桂園總裁莫斌陪同下，前往廣東順德北滘南平路以西地塊之二項目指導工作。他先後觀摩了電梯井整體提升模板、外牆橫排模板、一體系斜撐底座等新型塑料模板的研發情況，考察了模板成型品質，並向廣東碧桂園職業學院的學子分享研究新型塑料模板的故事。這也是楊國強自今年 3 月宣布退休以來首次公開露面。

當下碧桂園最緊迫的事項仍是債務處置。10 月 10 日，碧桂園發布公告，表示將積極推進境外債務管理措施，公平公正制定整體解決方案，以實現長期、可持續的資本結構。

碧桂園已聘請中國國際金融香港證券公司和華利安諾基（中國）公司擔任財務顧問，聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估資本結構與流動性狀況，並擬定解決方案。

截至該公告日，碧桂園尚未支付某債務項下本金金額為 4.7 億港元的到期款項，也預期無法如期或在相關寬限期內履行所有境外債務款項的償付義務，包括美元債券項下的償付義務。