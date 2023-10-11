碧桂園宣告啟動境外債重組 涉本金93億美元

中國指標性建商碧桂園 (02007-HK) 完成境內債整體展期之後，快速啟動境外債重整工作。碧桂園在周二（10 日）發布公告，表示截至公告日，尚未支付本金金額為 4.7 億港幣的到期款項，預期無法如期或在寬限期內履行所有境外債務款項償付義務，包括美元債券償付義務。

據《第一財經》報導，碧桂園已聘請中國國際金融香港證券公司和華利安諾基 (中國) 公司擔任財務顧問，聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估集團的資本結構與流動性，並擬定整體解決方案。

此舉意味著，碧桂園已經正式啟動境外債重整工作。統計數據顯示，截至目前，碧桂園處於存續期的公開美元債共有 15 支，存續本金約 93 億美元。今年該公司主要面臨美元票據利息兌付，沒有美元票據本金到期。

碧桂園表示，由於房地產市場深度調整，今年來集團銷售額明顯承壓，1-9 月集團實現權益銷售金額約人民幣 1,549.8 億元，年降 43.9%。

碧桂園說，在行業銷售環境未明顯得到改善的形勢下，集團面臨資產處置出售的不確定性，預計流動性在中短期內仍會持續緊張。

克而瑞的數據顯示，2021 年至 2023 年 7 月末，在中國 TOP 200 建商中，共有 38 家建商出現債務違約，比重已接近兩成。

在地產行業債務違約頻發的大背景下，企業也展開自救，債務重整成為許多建商處置負債的重要方式。據不完全統計，目前已有逾 50 家建商啟動債務重整。

為了緩解短期資金壓力，碧桂園已經於 9 月完成境內 9 支債券展期，共計約人民幣 147 億元。碧桂園稱：「展期方案已獲得相關債券持有人的必要同意，為本集團換來了集中精力恢復運營的時間與空間。」

相較於境內債務展期，境外債務重整的難度通常更高。為獲得債權人的諒解和支持，碧桂園說，將積極推進境外債務管理措施，在尊重所有債權人現有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案，以實現長期、可持續的資本結構。

除了債務展期，目前碧桂園的主要工作是保交屋。最新數據顯示，截至 9 月 30 日，碧桂園累計交付新房約 42 萬套，交付面積為 5,112 萬平方公尺，交付建案涉及 31 個省、235 座城市。