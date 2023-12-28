美上周初領失業金人數升至21.8萬 高於預期

美國勞工部周四 (21 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數有所增加，雖然顯示出就業市場在第四季持續降溫，但仍保持相對有彈性的水準。

美上周初領失業金人數高於經濟學家預期。(圖：ZeroHedge)

截至 12 月 23 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.8 萬人，高於市場預期的 21 萬人，較修正後前值 20.3 萬人增加 1.2 萬人，4 周移動平均值報 21.2 萬人。

截至 12 月 16 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 187.5 萬人，較修正後前值 186.1 萬人增加 1.4 萬人，符合市場預期，4 周移動平均值報 187.7 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管上周初領失業金人數上升，但仍接近歷史低點，進一步表明在需求穩定的背景下，企業不願裁員。

初領失業金 4 周移動平均值報 21.2 萬人。(圖：ZeroHedge)

今日初領失業金數據公布後，美國政府將在下周五公布 12 月非農就業報告。經濟學家預估，12 月非農就業人口仍將健康成長 17 萬人，與強勁的就業需求相符，而就業需求一直是推動經濟成長的關鍵因素。

而這樣的就業成長強化一些預測，即美國聯準會 (Fed) 官員在近兩年的激進升息後，將成功實現經濟軟著陸——意即在抑制通膨的同時避免失業率飆升。

到目前為止，就業市場已證明是具有彈性的，而通貨膨脹正在慢慢接近 Fed 的 2% 目標水準。