記憶體漲不停！股本小是優勢！

近期，記憶體相關類股，在漲價利多消息不斷，以及美光財報 & 財務預測亮眼帶動股價大漲的帶動下，持續表現強勁。

今年來看看，上週開始大漲後大幅震盪，短期依舊維持強勢的模組廠，8088 品安。品安是做記憶體模組，還有 SSD 固態硬碟的公司。

以公司自行推算之市佔率統計資訊來看，品安為市佔率倒數第二低，僅高於 8277 商丞。品安的發展方向，是以建立自動組裝系統、智慧製造管理系統來優化其生產線；但筆者認為此對於產線的貢獻效果，畢竟影響記憶體模組廠更關鍵的還是在產品報價，這是模組廠無法撼動的，且市佔率小的公司更無影響力。

股本小，是品安的主要優勢。

品安在記憶體模組廠中，可說是股本最低的一家。(取 7 家模組廠，平均股本約為 16.6 億，而品安僅 6 億) 但這還不夠，還需要去看在董監及法人持股外，流通在市場之籌碼比重，而多家模組廠中，這比率多落在 73%~78%，未有太大差異，且品安就是其中一家，市場流通籌碼僅有 73% 的廠商。股本最小，流通在市場的籌碼比例也最低，代表同樣金額之資金，更容易影響品安股價。恰巧當前台股盤面正在走輪動補漲行情，當補漲行情走到後段，股價較容易拉抬者，會是市場資金優先青睞標的。

另一點，包含威剛、十銓、宇瞻，在今年 Q2、Q3 營收皆有出現顯著季成長，而品安還未有此表現；同時品安為幾家廠商中，存貨佔流動資產比重最低，且較晚開始回補庫存的一間企業。

現階段，是記憶體產業持續受惠報價回升之復甦行情。而品安的營運表現，尚未明顯反映市況，並且較晚回補庫存，基本上可以推論，後續將高機率會見到品安營收成長，簡單來說就是遲早也會跟進產業上升循環；更是在營運上有出現落後實現產業利多之機會，因此在記憶體族群全面開高之際，品安成了市場更願意短進追價之標的，成為鶴立雞群之強勢股。

而在股價上衝後，隔一交易日出現大幅震盪，可說是記憶體族群常見的股性；但若基本面利多仍將延續，股價震盪依舊有再向上墊高之條件。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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