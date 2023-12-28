鉅祥擬發行CB及辦現增籌資18億元 最快下季完成

鉅祥 (2476-TW) 積極擴充車載產品應用，同時並跨入車用光學模組領域有成，鉅祥規劃的發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現增案，今 (28) 日獲金管會申報生效，兩項籌資案金額預估超過 18 億元，較原規劃的 16 億元明顯增加，依排程，最快在 2024 年首季完成募集。

鉅祥看好車載產品的穩定成長，還要在桃園新廠設立專線生產，爲因應購入桃園新廠區及購置設備，鉅祥擬辦理 2001 年上市以來第二次的市場籌資，分別以發行無擔保可轉換公司債籌資約 10 億元，另發行現增股 1.5 萬張籌資，合計募集金額超過 18 億元。主辦券商爲中國信託證券。

鉅祥擬發行現增股 1.5 萬張籌資，暫訂以每股 53 元溢價發行。

鉅祥 2023 年前三季營收 42.89 億元，毛利率 28.32%，年增 0.9 個百分點，稅後純益爲 5.3 億元，年減 25.63%，每股純益爲 2.78 元。公司統計各類產品營收占比以工控、醫療應用最高，達 29%，其次爲車載的 22%，消費電子 21%，PC+NB 應用 16%，網通爲 12%。

值得注意的是，鉅祥的車載產品應用由 2021 年的 16% 占比、提升到 2022 年的 19%，一路到今年前三季的 22% 占比，公司預估在 2024 年車載應用占比還要占比成長。

鉅祥力拚 2024 年的營收成長，並決議以 15.5 億元，購入桃園觀音區原鼎展電子廠房及土地，廠房面積達 9000 坪，除準備將電鍍製程進一步再升級爲精密噴鍍製程，預估 2024 年下半年投產，除建置精密電鍍產能外，也將再投入 2 億元資金開發車載應用產品專線生產。

鉅祥 2024 年有包括中國廣東惠州及桃園觀音廠的新產能加入，力拼全年營收的成長，同時，目前鉅祥在兩岸之外，有包括在墨西哥、印尼、馬來西亞及泰國設立，但在包括車用客戶提出需求之下，也規劃赴菲律賓設廠，將在東南亞建立完整的供應鏈。而規劃新設菲律賓廠，可望在 2025 年開出新產能。

同時，鉅祥也與子公司軟板廠旭軟 (3390-TW) 在資源積極整合，在開發客戶及系統件業務相互支援。