科技股推動2023年股指 2024年將繼續發功

2023 年科技股股意外強勁上漲，那斯達克指數漲幅超過 40%。科技「七巨頭」：蘋果 (AAPL-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms (META-US)、輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 和特斯拉 (TSLA-US)，平均回報率超過 100%。

科技股的強勁上漲主要源自三個因素的推動：對聯準會政策轉向的預期、科技業削減成本的新承諾，以及人工智慧 (AI)。

今年是生成式 AI 成為主流的一年，這個趨勢重新激發了投資人對 AI 相關晶片、軟體和基礎設施公司的興趣。

《巴倫周刊》預計 2024 年這三個因素將推動科技股再次走高。並對科技業提出其他預測：

更高的高點

除非經濟陷入深度衰退，否則科技股不可能在聯準會降息的環境中下跌。明年 1 月將是一個買入今年跌深股票的機會，小型股是被低估的領域之一，但「七巨頭」將再次為投資人帶來巨大的回報。

專注科技業的對沖基金 Endurance Capital 負責人里德曼 (David Readerman) 認為，明年 1 月「七巨頭」可能會出現獲利回吐，那將是一個非常好的買入機會。

也有人認為風險正在醞釀中。瑞穗集團 (Mizuho Group) 科技業分析師克萊因 (Jordan Klein) 指出，許多科技股現在已經消化了明年聯準會降息的預期，他在給客戶的報告中寫道：「如果利率不下降怎麼辦？」

AI 和雲端

預計明年 AI 和雲端概念股將進一步上漲。首先要提到的就是輝達，雖然今年已經漲了不少，但由於該公司獲利成長驚人，股票仍然很便宜。從遠期本益比來看，輝達的股票比蘋果、微軟和 Meta 等成長沒有那麼快的公司便宜。作為用於大語言模型 (LLM) 的圖形晶片的主要供應商，輝達仍然是 AI 競賽中最顯而易見的贏家。

基金經理人米克斯 (Paul Meeks) 就指出，輝達仍然是他最偏好的 AI 股票，「在將 AI 風潮轉化為收入和獲利成長方面，輝達仍然遙遙領先。該股股雖已大幅上漲，但仍然非常有吸引力。」

其他有吸引力的 AI 個股包括 AMD (AMD-US)、高通 (Qualcomm)(QCOM-US)、博通 (Broadcom) (AVGO-US) 和美光科技 (Micron Technology)(MU-US)。

擁有 Azure 雲端業務、OpenAI 49% 的股份以及不斷成長的 Copilot 軟體的微軟，仍然是 AI 軟體領域的最佳投資標的，但明年年初 Copilot 服務 / 的採用率仍值得關注。

此外，AI 前景也持續看好，還有更多其他標的，包括 Adobe (ADBE-US)、甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 和 IBM (IBM-US)。 作為雲端運算領域的領頭羊，亞馬遜也將從中受益。押注 AI 相關網路的 Arista Networks，以及利用大數據為 LLM 提供動力的 Snowflake (SNOW-US)，戴爾 (Dell)(DEL-US)、惠普 (HP Inc.)(HPQ-US) 和慧與 (Hewlett Packard Enterprise)(HPE-US) 都是 AI 硬體領域的投資標的。

IPO 窗口重新開放

雖然 2023 年超大型科技股表現強勁，但對創投市場來說是非常糟糕的一年。一些新創公司估值暴跌，融資減少，破產案列增加，退出變得非常困難。IPO 市場一直處於死氣沉沉的狀態，此外，借款成本上升以及美國和歐洲的監管抑制了併購活動。

一旦聯準會真的降息，IPO 窗口就會重新開放。市場需要規模龐大、光鮮亮麗、成功的 IPO。目前矽谷最看好的是價值 430 億美元的數據平台公司 Databricks，該公司幅受益於 LLM 對數據的需求。但還有其他候選 公司，包括 SpaceX、Fanatics 和 Shein。

併購活動回暖

精簡業務的科技公司資產負債表上現金越來越多，私募股權公司手上的資金也越來越多。目前有 1000 多家獨角獸公司在尋找出路，其中大多數公司都不會上市。但隨著利率下降，部分公司將被收購，併購活動可望回升。美國政府反對併購的強硬立場不太可能改變，但阻止不了手握充足現金的買家。