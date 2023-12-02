巴隆：科技股搖搖欲墜 現在進場恐非好時機

巴隆周刊 (Barron"s) 報導，市場寵兒科技股似乎一夕之間失去動力，且看來似乎準備下跌。

那斯達克 100 指數 (NDX-US) 今年上漲了 47%，主要由微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US)、Meta (META-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 推動，因為這些股票受益於人工智慧 (AI) 熱潮，AI 強化產品和服務，進而為這些公司帶來額外的收入來源。此外，蘋果 (AAPL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 的漲勢也有助於推動該指數。

如今科技股本周小幅下跌，而且沒有明顯的原因。

那斯達克 100 指數周五 (1 日) 收在 15997.58 點，較一周前觸及的今年收盤高點 16027 點下跌近 1%。儘管美國 10 年期公債殖利率下跌，科技股卻仍下跌，過去並不常見。

自 11 月 24 日以來，10 年期公債殖利率已自略高於 4.5% 降至約 4.3% 的水準，通常這有助於推高科技股，因為長債殖利率下降能讓未來利潤更有價值，而大多數科技公司的估值都是基於未來多年才會實現的大部分利潤，但這回大型科技股卻沒有受到提振。

事實上，追蹤那斯達克 100 指數的景順 QQQ Trust Series 1 (QQQ-US) ETF 本周還透露一些令人不安的訊號。該 ETF 周三交易中創下 52 周盤中新高，但最終以 1% 收跌，根據 BTIG 的數據，自 1999 年以來，這種情況只發生過 63 次。

雖然這種情況發生後，該 ETF 次月平均回報為正，但在此類交易後出現大幅下跌的情況很多，包括 2000 年 3 月、2007 年 10 月、2018 年 1 月、 2020 年 1 月和 2021 年 11 月。

雖然那斯達克 100 指數不太可能出現像 2007 年那樣災難性的命運 (出現百分比兩位數的跌幅)，但可能自此下跌，尤其是在經歷如此大漲幅後，那斯達克 100 指數自 52 周盤中高點下跌。

BTIG 首席市場技術員 Jonathan Krinsky 表示，重點是，QQQ 今年迄今上漲，即使今日不是較大的拐點，近期也可能出現回調。

除非公債殖利率更大幅度下降，否則科技股恐仍受拋售壓力的影響：由於今年科技股湧入大量買盤，獲利了結的時機已經成熟。根據美銀數據，進入 11 月，基金經理人在科技股中的持倉比例已高於過去 20 年的水準。今年 10 月基金經理人較上月增持科技股的程度遠勝增持其他產業股票。

美銀表示，大型科技股已是金融市場上「最擁擠」的交易，因此投資人獲利了結並拋售的趨勢並不意外。

然而，這並不意味著科技股無法實現長期收益，許多企業未來幾年可望實現百分比兩位數的利潤成長，但以今日水準進場恐怕不是好主意，預計短期內可能出現正常回跌。