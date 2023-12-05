市場過度低估AI榮景 Wedbush：科技股明年可漲20%

今年一整年，華爾街都在關注與人工智慧 (AI) 相關的股票，但根據投行 Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 的說法，市場在很大程度上仍然低估了這項技術將帶來的變革潛力和巨大的支出狂潮。

以艾夫斯爲首的策略師們在周一 (4 日) 的報告中預測，隨着企業加大對 AI 和雲端技術的投入，科技股有望在 2024 年繼續飆升。Wedbush 認為這兩個領域的支出將超過 IT 領域的預算。

艾夫斯寫道：「我們認爲，新的科技牛市已經開始，科技股將在 2024 年迎來強勁成長。隨着 AI 支出浪潮衝擊更全面的科技產業，預計明年科技股將在大型科技公司的帶領下上漲 20% 以上。」

Wedbush 堅持將 AI 對商業和技術的影響與互聯網互為比擬。分析師們表示，AI 正處於網路興起的「1995 年時刻」。

該投行指出，輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、Datadog (DDOG-US) 和 Palantir (PLTR-US) 等公司已經展示了 AI 在企業和消費者領域的使用情況是如何成長的，而且未來的應用只會越來越多。

根據報告，Wedbush 最喜看好的科技公司包括蘋果 (AAPL-US)、微軟、Palo Alto Networks (PANW-US)、Palantir、雲端運算安全公司 Zscaler (ZS-US)、電腦安全技術公司 CrowdStrike (CRWD-US) 和開發者數據平台 MongoDB (MDB-US)。

與此同時，就消費科技領域而言，Wedbush 強調亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和 Meta Platforms (META-US) 平台也值得關注。

策略師們表示，「我們認爲 AI 是自 1995 年互聯網誕生以來最具變革性的技術趨勢，並且相信華爾街許多人仍然低估了未來 10 年將出現的 1 兆美元 AI 支出，這將是晶片和軟體業的一個金雞母，而輝達和微軟將引領這股趨勢。」