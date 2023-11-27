高盛：對沖基金追捧科技股熱潮即將消退

高盛上周五 (24 日) 在給客戶的大宗經紀報告中表示，截至 11 月 24 日當周，對沖基金自 7 月以來賣出最大規模的美國科技和媒體股票，代表這些股票的受歡迎程度可能正在消退。

高盛上周稍早時表示，資金湧入科技股，尤其是包括蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和輝達 (NVDA-US) 在內的所謂「Magnificent 7」股票，已經達到 22 年來最激烈的程度。

報告指出，截至當周末，資訊科技和通訊是高盛大宗經紀交易櫃檯上淨賣出最多的個股。

它補充說，長期持有這些股票的對沖基金以近 8 個月來最快的速度放棄部位。

交易員放棄了對軟體和互動媒體公司的多頭和空頭押注，同時退出對半導體設備銷售商的多頭押注。

多頭押注本質上是一種看好資產價格將會上漲的部位。

包括格羅斯 (Bill Gross)、埃里安 (Mohamed El-Erian) 和阿克曼 (Bill Ackman) 的潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square Capital Management) 投資長以色列 (Ryan Israel) 在內的大投資客和顧問本月表示，債券市場的平靜和美國暫停升息的預期，一般來說可能不足以提振科技股和資產價格。

該行表示，科技、媒體和電信股占美國單一股票淨曝險總額的 30.2%，低於 10 月底的一年高點 35.9%，但未說明確切統計日期。