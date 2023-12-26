〈房產〉永慶房產集團加盟四品牌2023逆勢成長14% 業績突破285億元

永慶加盟四品牌「2023 年全台菁英會頒獎典禮」今 (26) 日於 TICC 台北國際會議中心盛大舉辦，全台近千位獲獎菁英齊聚一堂、慶賀今年豐碩成果。面對全台買賣移轉棟數可能連續 2 年衰退，永慶房產集團年度績效和規模持續攀升，全台開出近 200 間店，積極邁向 1,700 店、達 2.5 萬人，在 16 大房仲在台店數中搶下約四成的店數 (註 1)，凸顯台灣房仲第一品牌的強大競爭力。

其中，永慶加盟四品牌績效再創歷年新高，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產全年總銷金額達 6600 億元，年增 14%；業績突破 285 億元，其中 100 億元來自聯賣貢獻，聯賣率高達 35%，帶動單店平均業績突破 2,400 萬元，最強創業平台實至名歸。

在孫慶餘董事長 (圖中) 帶領下，永慶房產集團全台突破 1650 店、邁向 1700 店。(圖：永慶提供)

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，集團過去三十多年來在孫慶餘董事長的帶領下，專注於消費者權益保障和房仲業的永續發展，而孫董揭示的「先誠實再成交」的理念，不僅是直營同仁，全台加盟夥伴也是高度認同積極落實，共同為「打造一個公平交易的房產平台」而努力，贏得消費者的信賴，今年就協助超過 11 萬組客戶圓滿成交。

消費者認同帶來好績效，今天能登上「2023 年全台菁英會頒獎典禮」舞台的，是永慶加盟四品牌中績效前 5% 的菁英。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，今年有 24 家店業績突破 1 億元，再次刷新紀錄。這 24 位「億級店東」分享了永慶加盟總部提供的 5 大成功關鍵：誠實品牌力、跨品牌聯賣、科技創新、行銷優勢及共享文化，是幫助他們創業之路走得穩健的關鍵因素。

特別是「誠實品牌力」，獲得多位店東長認同。永慶不動產竹北遠百統誠加盟店東楊翔宇、有巢氏房屋林口捷運站前加盟店東黃耀輝、永慶不動產林口站前加盟店東陳明勇同聲表示，好環境才能創造好業績！孫慶餘董事長的遠見和策略，翻轉加盟環境，尤其是對「誠實房仲」的堅持，帶領大家越走越穩健。上個月孫慶餘董事長獲國際媒體《Tatler》評選為「2023 亞洲最具影響力人物」，讓集團夥伴皆與有榮焉。

永慶房產集團一年一度的加盟房仲盛會，全台近千名獲獎菁英共襄盛舉。(圖：永慶提供)

永慶不動產桃園寶慶喆禮加盟店東趙儀君、台慶不動產北高華夏鑫富加盟店東黃奕家則認為加盟總部在系統上持續進化、聯賣環境完善，還打造出共享共好的企業文化，是在前東家沒有感受的團隊氛圍，也成為他們在創業路上的最強後援。

永慶不動產農十六凱璿加盟店東周文惠、永慶不動產高雄博愛同盟加盟店東鄔綺琳也指出，永慶集團的強大品牌力，讓他們更容易接觸高端客戶並贏得信賴，且總部對服務品質的要求，讓經紀人贏得消費者的廣泛好評。

統計永慶加盟四品牌的經營績效，「年業績突破 2 千萬的加盟店」超過 500 店，「年業績突破 5 千萬的加盟店」逼近 120 店，「年業績突破 1 億的加盟店」更高達 24 店。在經紀人部分，「年業績突破 200 萬元的經紀人」逼近 4,600 人，「突破 500 萬的經紀人」達 940 人，「年度業績突破 1,000 萬元」高達 170 人，展現「最強創業平台」和「最佳發展平台」的傲人實力。

永慶加盟總部持續投入大量資源，四品牌今年皆推出全新的品牌廣告，凸顯各品牌的定位與優勢，更優化推出〈i 智慧 Pro 系統〉和〈i 學苑〉，並陸續舉辦「擴大事業版圖」和「經管會幹部研習營」、「房仲經營管理師」等課程，分享成功經驗、傳授外面學不到的實務作業；加上全台最強且健全運作的「深度聯賣」制度，讓消費者享有「1 人委託，全台超過 2.2 萬人協同服務」，加盟總部始終以做加盟店的成功推手為最重要的目標。

在加盟總部的全力支援，今年各品牌皆有亮眼表現，永慶加盟永慶不動產全台邁向 550 店，不僅是加盟房仲的旗艦品牌，更連續 8 年獲得〈台灣服務業大評鑑〉肯定，從真實故事改編的品牌廣告也凸顯「先誠實再成交」精神，引發消費者共鳴。而最新成立的加盟品牌永義房屋，上市 2 年全台邁向 200 店，刷新紀錄，斥資千萬打造的首支廣告「半徑一公里」，重新定義「家」的範疇，廣告中「永義姊」的鮮明形象也成功吸引觀眾目光。

而歡慶成立二十周年的有巢氏房屋，至今已幫助超過 25 萬組客戶圓滿成家，不僅規模是加盟房仲品牌前三大 (註 2)，其「社區專家第一品牌」鮮明的品牌定位也助攻全台規模邁向 450 店。而主打「我來處理」展現積極負責精神的台慶不動產，成功搶進加盟房仲前五大 (註 2)，店數更在新竹、高雄獨占鰲頭，帶動全台邁向 350 店。

永慶房產集團董事長孫慶餘也到場為所有獲獎加盟店與經紀人慶賀。(圖：永慶提供)

接續「2023 年全台菁英會頒獎典禮」將上場的，是最受永慶人和眷屬期待的永慶房產集團全台尾牙大串聯，將從 2024 年 1 月 19 日展開，全台共計 15 場、席開 2,200 桌，預計參與人數將逼近 3 萬人，規模和精采程度更勝以往。

(註 1) 房仲店數以全台 16 大房仲品牌的官網公告店數為統計基準（永慶房屋 / 永慶不動產 / 永義房屋 / 有巢氏房屋 / 台慶不動產 / 信義房屋 / 中信房屋 / 台灣房屋 / 住商不動產 / 東森房屋 / 太平洋房屋 / 21 世紀 / 全國房屋 / 優美地產 / 21 不動產 / 大家房屋）。

(註 2) 房仲店數以全台 14 大加盟房仲品牌的官網公告店數為統計基準（永慶不動產 / 永義房屋 / 有巢氏房屋 / 台慶不動產 / 中信房屋 / 台灣房屋 / 住商不動產 / 東森房屋 / 太平洋房屋 / 21 世紀 / 全國房屋 / 優美地產 / 21 不動產 / 大家房屋）。