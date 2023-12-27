〈房產〉回顧2023台灣房市 信義：房價、繼承都創新高

回顧 2023 年房市表現，信義房屋 (9940-TW) 指出，出現移轉棟數量縮，但房價創下歷史新高，同時間因為人口老化等因素影響，繼承移轉棟數也寫下歷史新高；受惠房市景氣維持相對穩定，整體住宅房貸的逾放率今年最低僅 0.06%，法拍移轉與逾放也雙雙寫下新低。

不過受到政策影響，建商核發建照數量今年可能出現衰退，寫下 4 年以來新低，但前幾年的大量推案潮進入交屋期，今年核發住宅的使照量則有機會挑戰 16 年以來的新高量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義房價指數統計今年六都加上新竹，房價都寫下歷史新高，一方面與通膨等因素有關，國人有感台幣越來越薄，二來造價與地價等成本仍居高不下，第三則是市場上似乎有些供不應求，即使政策強力打壓投機等非自用行為，但整體房價仍在今年寫下歷史新高。

至於各類移轉中，只有繼承移轉年年創高，主要與人口持續老化有關，今年繼承移轉棟數有機會達到 8 萬棟，創下歷史新高，建物買賣移轉棟數則是約為 30 萬棟，反而是 4 年新低；至於法拍移轉量則因為住宅房貸的逾放比率偏低，僅剩下 0.06-0.07%，市場上流入法拍物件變少導致今年法拍移轉棟數可能寫下統計以來的新低紀錄。

一手市場部分，則受到平均地權條例上路影響，投資需求減少，不過 2023 年則出現政策上路前的上車潮，6 月的預售揭露量寫下預售即時揭露以來的單月新高，但有感市場買氣放緩，開發商購地推案動作漸緩，因此今年一手市場的住宅建照核發數量將創 4 年新低。

信義房屋指出，房屋使用執照則反映過去幾年大量興建潮開始進入交屋期，累計 2023 年前 10 月核發住宅建照數量已達 9.5 萬戶，全年有機會達到 11.5 萬戶，挑戰 2008 年以來的新大量。

2023 年的重大政策則是平均地權條例上路，私法人購置住宅採許可制，上路後豪宅市場交易量縮，同時限制預售屋換約交易，也導致預售市場自用當道，整個結構出現大幅變化，但投資退場對於市場相對健康，政策方面則包括租金補貼等，但對於房市價量影響最大的則是新青安的優惠房貸，貸款條件比公教人員貸款還優惠，有穩住自用剛性買盤的效果。