〈房產〉房市多空拉鋸的2023年 全台推案量爆2.08兆元再創新高

台灣官方打炒房未收手，但依市調機構統計，2023 年全台總銷金額爆出以 2.08 兆元鉅量創新高，年成長 7%，創有統計以來新高；不過檢視個案數、戶數等供給指標則年減 8%、15%，則是自 2021 年以來新低，顯示建商早已悄悄抽手，導致供給面走跌。

至於房價則受通膨、營建成本上漲交互作用下持續走高，目前全台新案平均開價不只直逼 6 字頭高點，成交價也攀升至每坪 54 萬，較去年同期雙雙大漲超過 1%。



數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，今年總銷金額雖在房價助攻下再創新高，但實際上卻相當不平靜，尤其政府打炒房未見收手，仍持續祭出禁止預售換約、第二戶限貸、囤房稅 2.0 等重拳外，四年一度的大選更讓政策話題滿天飛，導致建商在下半年紛紛鳴金收兵；另外，歷經多次利空衝擊屹立不搖的房價，短期內不僅未見回檔，隨著新青安房貸吸引買方回籠，更隱約有捲土重來的氣勢，「價漲、量縮」的現象成為今年常態，估計到明年上半年仍會是「各走各的路」。

統計顯示，台北市今年在精華區塊指標住宅案、商辦領軍下，除了總銷突破 4000 億元創新高，房價更是高還要更高，開價、成交價均年漲 1 成多，部分低價位區塊也有建案衝上單價百萬俱樂部，為今年各縣市價漲最猛烈的地區。不過現階段市場變數多，高資產族出手意願減弱，整體需求疲弱，無論來人、成交速度皆位於谷底，選後估計將維持量縮價揚走勢，買氣則以個案表現為主。

受北市高房價外溢效應，新北市今年剛性有買盤撐腰，買氣無虞，只是部分區域苦於房價過熱，下半年銷況開始踩剎車。至於推案縮水，主要是不少個案為暫避選舉鋒頭未能如期公開，隨著利空消散，明年建商在林口、淡水、三重及板橋等重點區域仍會持續布局，加上與北市之間存有價格優勢，預估量能將迎來一波反彈。

桃園今年總銷及戶數的縮水幅度高居全台之冠，一方面除了與前幾年房市熱絡，建商在當地搶推衝高供給有關；原先預期在第四季在青埔、客運及 A7 等地登場的新案，也受總統大選影響紛紛延後，導致推案全面熄火。而在各縣市一片「漲」聲中，首見價跌的新竹，最主要原因是去年在竹北、東區有不少指標案進場墊高價格基期，而今年不僅蛋黃區推案緊縮，公開新案也多屬外圍低總價首購產品，價格呈現下修姿態，預計明年當地房市將持續量縮，氣氛轉為保守觀望。

台中今年供給量雖然同樣下滑，但在 7 月打炒房政策上路前曾逼出一波投資買盤，加上新青安房貸開跑催出剛性需求，買氣一度迎來小陽春，不過隨著選舉將近且房價漲勢未歇，市場逐漸恢復理性。整體來說，現階段台中新案重頭戲仍聚焦在北屯、南屯、西屯等三大區，以北屯區來說，今年下半年在 14 期、廍子重劃區雖有不少新案登場，但仍需仰賴建商品牌、低首付及加碼促銷等手段才有辦法順利完銷。

台南市今年在 329 檔期、延推案強力支撐下，為各縣市最火熱的縣市；但也因短期內湧進大量推案，帶動房市急遽發展，市場頗有失速危機，以南科周邊為例，目前善化、永康新案已開出 4、5 字頭行情，總價千萬元以內的 2、3 房產品含車位幾近絕跡；不僅如此，在東區等精華地段更傳出建案每坪開價差距可達數十萬，導致買氣削弱不少。此外，高雄在台積電確定動工後，房市彷彿吃了定心丸，今年推案重心仍以北高雄橋頭、岡山等地為主。

展望 2024 年，591 新建案指出，隨著選舉等干擾消退，加上新青安房貸、央行暫緩升息等利多鼓舞，市場信心應能逐步回穩；只是 2024 年仍要面臨全球經濟疲軟、地緣政治摩擦、打炒房未歇，甚至買賣雙方對房價認知差距持續擴大等隱憂，房市即便漸入佳境也只會「比今年好一點」，要恢復像前幾年的狂歡派對應有困難。