〈房產〉桃園8大重劃區這裡成交最熱絡 今年來交易已衝破3千棟

北北桃交通網絡建構日趨完善，使得桃園房市備受矚目，桃園的 8 大重劃區，更成為桃園房市的焦點。房仲業者統計桃園共計 8 處重劃區的房市表現。位於龜山的 A7 重劃區，今年前 10 月交易量高達 3092 棟，平均每天都能交易 10 件，交易表現最為亮眼。

永慶房之一集團統計，桃園 A7 重劃區以 3092 棟的交易量位居桃園 8 大重劃區中第一名，光是預售屋交易量就高達 2453 戶。交易量第二名的行政區則是位於大園區和中壢區之間的青埔高鐵重劃區。今年前 10 月青埔高鐵重劃區交易量高達 2388 棟，其中預售屋交易近 2000 戶。A7 重劃區和青埔高鐵重劃區是桃園 8 大重劃區中唯二交易量突破 1000 棟的重劃區，這兩個重劃區交易量占 8 大重劃區的比重就高達 61.9%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，A7 重劃區和青埔高鐵重劃區都具備優秀的交通和地理條件，因而吸引眾多民眾入主。A7 重劃區毗鄰開發成熟的新北林口，半小時的車程也能抵達新莊區。相對優秀的地理位置、再加上相較於雙北地區實惠的房價，也讓該區域吸引不少雙北的移居族群，使得 A7 重劃區的交易量相當亮眼。

至於青埔高鐵重劃區，面積高達 490 公頃，是新竹以北最大的重劃區之一，再加上鄰近高鐵捷運站的優勢，使其成為桃園最亮眼的重劃區。除了交通優勢之外，該區域近年來公共建設陸續到位，生活機能日趨完整，該重劃區不僅擁有華泰名品城、環球購物中心等大型商場，也有諸多綠地公園、休憩空間。諸多區域利多之下，為房市後市增添不少想像空間，帶動該區房市交易熱絡，也讓青埔高鐵重劃區的房價居高不下，不管是成屋還是預售屋的平均單價，都在桃園 8 大重劃區中名列第一。

在房價部分，草漯重劃區預售屋平均單價為 24.7 萬元，成屋平均單價 21.1 萬元，是桃園 8 大重劃區中價格最為平易近人的區域。陳金萍分享，草漯重劃區以「田園城市」為定位，將打造低密度、綠地資源充沛的宜居區域，目前該區已有水之丘主題公園、風之谷公園等綠地規劃。

草漯重劃區周遭有眾多工業區，帶來大量就業人口，也帶動草漯重劃區的住居需求。近年來草漯重劃區房價已從 1 字頭上漲至 2 字頭，未來仍有動能持續上漲，但已屬桃園 8 大重劃區中價格實惠的區域。