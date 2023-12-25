〈房產〉捷運三鶯線三峽站捷開案將捷成功簽約 下一站台北大學站接力招商

捷運三鶯線聯開案「三峽站出入口 1 捷運開發案」由新北市捷運局與投資人將捷公司於今 (25) 日完成簽約，新北市捷運工程局與將捷集團共同簽署投資契約，雙方繼環狀線景平站聯開案合作後，將再次攜手於三峽區打造優質捷運共構宅。預計興建 2 棟地上 14 層、地下 2 層的捷運共構大樓，2029 年完工

出席的新北市副市長陳純敬表示，三鶯線為新北市第一條自行興建的捷運，本案更是三鶯線首站招商成功的捷開案，是新北捷運開發推動的重要里程碑，三峽站位於北大特區與三峽老街的交界，區位條件佳，此一案的開發將縫合新舊市區，為三峽地區帶來嶄新風貌。

新北捷運局李政安局長表示，出入口 1 基地位於國慶路與三樹路口西北側，基地面積約 1,845 坪，預計興建 2 棟地上 14 層、地下 2 層的捷運共構大樓，總樓地板面積約 1 萬坪 ，預估投資金額約 27 億元，預計 2029 年完工，並於地面層規劃設置 145 坪公共托老日照中心，未來將由新北市政府衛生局接管，大樓預計取得銀級綠建築標章、建物能效 1 級等永續認證，打造到站即到家的高品質捷運共構宅，同時完善地方服務機能。

仲量聯行侯文信董事總經理表示，現軌道經濟話題不斷、都市 TOD 發展與民眾生活密不可分，投資商沿軌道佈點儼然已成為房市最強勁的投資趨勢之一，捷運三鶯線 2025 年完工在即，未來三鶯地區至臺北市通勤時間將減少 20 分鐘，區域的剛性需求不言而喻，三峽站 2 案同時成功招商就是最好的證明，距離三峽站僅 1 公里的臺北大學站已於上週接力公告招商，區位及條件與三峽相仿，誠摯邀請優質投資人一起共創 TOD 發展榮景。

仲量聯行為捷運三鶯線全線捷開案招商總顧問，協助新北捷運局三鶯線捷開案首度招商成功即 2 案同時標出、選出 2 家最優申請人，充分展現市場對於捷運沿線開發潛力的信心，同樣位於三峽區的臺北大學站捷開案已於 22 日正式公告招商，詳細招商案內容歡迎洽新北捷運局官方網站或仲量聯行招商顧問，後續將持續推動台北大學站、媽祖田站、龍埔站暨機廠及鶯桃福德站等案，期與投資人共同打造北北基桃捷運共榮生活圈。