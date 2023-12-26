〈美股早盤〉市場降息押注增強 主要指數開高

美股主要指數周二 (26 日) 開高，以積極的基調開始今年的最後一周，因為越來越多的人押注聯準會 (Fed) 將提前降息，提振聖誕節假期後的投資人情緒。

截稿前，道瓊工業指數漲近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 1%。

美股上周五收高，此前數據顯示通膨接近 Fed 的目標。三大主要股指也實現連續第八周上漲，其中標普 500 指數寫下自 2017 年底以來最長的連續上漲。

標普 500 指數目前距離 2022 年 1 月創下的歷史收盤點位不到 1%，倘若收盤高於這一水準，將證實該基準指數自 2022 年 10 月觸底以來一直處於牛市。

然而，由於大多數市場參與者都在休假，本周的交易量可能會保持在低位。此外，本周唯一要留意的關鍵經濟資料是周四 (28 日) 公布的初領失業金人數報告，且這周沒有 Fed 官員發表講話。

紐約 Spartan Capital Securities 首席市場分析師 Peter Cardillo 認為，本周股市將交投清淡。雖然動能持續保持上行，但不會看到任何強勁的成交量。另外，上周五的通膨數據表現良好，如果通膨在明年 1 月和 2 月繼續下降，Fed 很有可能比預期更早降息。

美國商務部上周五公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數報告顯示，通膨繼續緩慢向 Fed 的 2% 年平均目標回落。

芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，88% 的交易員認為 Fed 將在明年 3 月降息至少 1 碼(25 個基點)，而 11 月底時這一比例約僅有 21%。

截至台北時間周二（26 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.02%，至每股 193.57 美元

拜登政府周二不否決政府法庭根據醫療監測技術公司 Masimo (MASI-US) 的申訴，禁止進口蘋果 Apple Watch 的決定。美國國際貿易委員會 (ITC) 的命令將於 12 月 26 日生效，禁止進口和銷售使用侵犯專利技術讀取血氧濃度的 Apple Watch。

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 1.32%，至每股 173.17 美元

随着比特币现货 ETF 获批的预期和美联储降息的经济前景，近期比特币价格水涨船高，全美最大加密货币交易所 Coinbase 股价近两月涨幅高达 230%。摩根大通周一将 Coinbase 的目标价从 107 美元上调至 200 美元，维持 “跑赢大市” 评级。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 早盤上漲 0.09%，至每股 66.35 美元

阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 周二表示，將以高達 12 億美元的價格收購中國的亙喜生物科技公司 (Gracell Biotechnologies)(GRCL-US)，進一步推進其細胞治療雄心。這椿現金交易可支持阿斯特捷利康的投資組合，對在美上市的 Gracell 估值為每股普通股 2 美元或每股 ADS 10 美元。如果滿足某些監管里程碑，則外加每股普通股 0.30 美元的不可交易價值權利。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通全球市場策略師表示，如果通膨在沒有經濟衰退的情況下繼續回落至 2% 的目標，在目前美債殖利率約為 4% 的情況下購買 10 年期美國公債將是「我們明年最自信的呼籲之一」。在經濟衰退的情況下，美債價格將大幅上漲，殖利率將下降，因為市場預期屆時 Fed 將實施更多降息。

擅長從尾部風險中獲利的黑天鵝基金創始人 Mark Spitznagel 警告，由於美國信貸市場的巨大泡沫，市場崩盤越來越近了。他說：「我們正處於人類歷史上最大的信貸泡沫中。這完全是因為人為的低利率、人為的流動性，這在金融危機以來確實發生了很大的變化。」