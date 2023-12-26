以色列大手筆祭出獎勵 英特爾將投資250億美元蓋晶片廠

英特爾周二 (26 日) 表示，已從以色列政府獲得 32 億美元的獎勵，將在該國斥資 250 億美元蓋晶片廠。此為以色列有史以來最大的一筆企業投資。

以色列政府於今年 6 月宣布這筆投資，但英特爾直到周二才證實，這筆投資將用於擴大該公司位於特拉維夫 (Tel Aviv) 南邊迦特鎮 (Kiryat Gat) 的晶圓製造基地。這些獎勵相當於英特爾計畫投資的 12.8%。

英特爾在周二的一份聲明中表示：「迦特鎮廠的擴張計畫是英特爾努力打造更具彈性的全球供應鏈的重要組成部分，同時也是公司在歐洲和美國正在進行和計畫中的製造業投資的重要組成部分。」

有外媒指出，自哈瑪斯於 10 月 7 日襲擊以色列後，雙方至今仍處在戰爭狀態，而英特爾宣布這一消息不只透露美國大型公司對以色列的支持，也是以色列政府向華府加大施壓，要求採取進一步措施，盡量減少加薩走廊平民的傷害。

以色列財政和經濟部門表示，英特爾的投資，特別是在這個時期，考慮到全球競爭在晶片領域吸引大量投資，是對以色列經濟展現出信心的重要象徵。當局也說，這項投資對以色列有直接的財政效益，將大大高於政府的撥款。

以色列財政部長史莫崔克 (Bezalel Smotrich) 說：「在以色列向邪惡宣戰的時候，在這場正義必須戰勝邪惡的戰爭中，這項投資是對正確和正義價值觀的投資，這意味著人類的進步。」

值得注意的是，除占總投資 12.8% 的撥款外，英特爾還承諾在未來十年從以色列供應商那裡購買價值 600 億謝克爾 (shekels)(合 166 億美元) 的商品和服務，而新工廠預估將創造數千個就業機會。以色列政府要求英特爾在 2028 年之前開始在該工廠運營，並至少持續到 2035 年。

英特爾是在亞洲以外實現生產多元化的晶片製造商之一。亞洲是晶片生產的主導地區。在被輝達 (NVDA-US) 和台積電 (2330-TW) 等競爭對手超越後，這家半導體行業的先驅正試圖恢復其技術地位。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 周二盤前股價勁揚 2.58%，每股暫報 49.24 美元。