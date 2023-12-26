拜登政府不否決ITC裁決 蘋果Apple Watch進口禁令生效

拜登政府周二 (26 日) 不否決政府法庭根據醫療監測技術公司 Masimo (MASI-US) 的申訴，禁止進口蘋果 Apple Watch 的決定。

美國國際貿易委員會 (ITC) 的命令將於 12 月 26 日生效，禁止進口和銷售使用侵犯專利技術讀取血氧濃度的 Apple Watch。蘋果將從 2020 年的 Series 6 智慧手錶開始，在其智慧手錶中加入血氧測量功能。

根據外媒報導，美國貿易代表戴琪在仔細磋商後決定不撤銷禁令，ITC 的決定於 12 月 26 日成為最終決定。不過，蘋果公司可以向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

蘋果自上周開始暫停 Series 9 和 Ultra 2 智慧手錶在美國的銷售。但這項禁令不會影響價格較低的 Apple Watch SE 機型，該款手錶繼續銷售，另外此前售出的手錶也不受禁令影響。

據了解，Masimo 指控蘋果挖走自家員工，竊取自己公司的脈搏血氧儀 (pulse oximeter) 技術，並將其整合到流行的 Apple Watch 中。

今年 5 月，加州聯邦法院對 Masimo 指控的陪審團審判以無效告終。蘋果已在德拉瓦州 (Delaware) 的聯邦法院起訴 Masimo 侵害專利，並稱 Masimo 的法律行動是為自己的智慧手錶競爭對手「掃清道路的策略」。

自 2013 年以來，美國政府還沒有否決過國際貿易委員會的裁決，當時歐巴馬 (Barack Obama) 政府曾在蘋果與三星的專利糾紛中推翻對蘋果 iPhone 和 iPad 的進口禁令。

今年 2 月，拜登政府決定不否決另一項針對蘋果手錶的進口禁令，該禁令是基於醫療技術公司 AliveCor 的專利侵權投訴。ITC 因其他原因擱置了該禁令。

根據蘋果公司的一份報告，蘋果的可穿戴設備、家居和配件業務，包括 Apple Watch、AirPods 和其他產品，在今年第三季帶來 82.8 億美元的收入。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周二盤前股價小漲 0.06%，每股暫報 193.72 美元。