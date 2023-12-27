〈美股盤後〉聖誕行情延續 英特爾暴漲逾5% 標普收紅0.4%逼近歷史新高

聖誕假期過後，美股週二 (26 日) 交投清淡，隨著降息押注提增，聖誕行情延續。美股四大指數收盤齊揚，道瓊走高近 160 點。標普收紅 0.4%，收在 4,774.75 點，距離 2022 年 1 月創下的收盤歷史高點 (4,796.56 點) 不到 1%。

以色列批准晶片廠建設後，英特爾暴漲逾 5%，推助半導體股走高，紅海船隻襲擊加劇航運中斷擔憂，油價勁揚，能源股隨之走升。小型股創一年多來最高水平。

美國財政部拍賣 570 億美元的 2 年期美債拍賣獲得 4.314% 的高殖利率，此後，2 年期美債殖利率週二上漲 2 個基點至 4.35%。10 年期美債殖利率下降 2 個基點至約 3.89%。

政經方面，美國貿易代表辦公室週二宣布，延長豁免部份中國產品的第 301 條下的關稅，自 2023 年 12 月底，直到明年 5 月底。

豁免的進口關稅包括幫浦和電動馬達等工業零組件、一些汽車零組件和化學品、腳踏車和吸塵器。另外還有與新冠病毒相關進口商品關稅豁免，包括口罩、手套和洗手濕巾等醫療產品

中國政府宣布對美國情報數據公司卡隆 (Kharon) 、卡隆調查主任 Edmund Xu，以及美國高等國防研究中心前研究員 Nicole Morgret 等兩人採取反制措施，禁止兩人入境中國，以回應美方發布涉疆年度人權報告。

儘管美國宣布將在紅海採取多國聯合護航行動，葉門胡塞組織持續發動攻擊。地中海航運公司 (MSC Mediterranean Shipping) 週二確認其貨櫃船 United VIII 通過紅海期間，遭胡塞無人機發射導彈攻擊，未有人受傷。多家航運公司先前已宣布改道另走非洲南部航線。

美股週二 (26 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 159.36 點，或 0.43%，收 37,545.33 點。

那斯達克指數上漲 81.6 點，或 0.54%，收 15,074.57 點。

標普 500 指數上漲 20.12 點，或 0.42%，收 4,774.75 點。

費城半導體指數上漲 74.60 點，或 1.80%，收 4,207.45 點。

NYSE FANG + 指數上漲 52.21 點，或 0.60%，收 8,780.44 點。

標普 11 大板塊全數收紅，能源、房地產和工業是表現最好的板塊，均上漲約 0.7%。另一方面，醫療保健漲幅最小。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.28%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.02%；Meta (META-US) 漲 0.41%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.01%。

道瓊成分股逾半收高。英特爾 (INTC-US) 暴漲 5.21%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.81%；3M (MMM-US) 上漲 1.67%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.49%；沃爾瑪 (WMT-US) 跌 0.15%。

費半成分股普遍收高。美光 (MU-US) 漲 0.66%；AMD (AMD-US) 上漲 2.73%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.88%；高通 (QCOM-US) 漲 1.37%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.92%；應用材料 (AMAT-US) 漲 1.38%；德儀 (TXN-US) 漲 1.53%。

台股 ADR 漲聲不斷。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.26% ；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.51%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.00%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.28% 至每股 193.05 美元。美國貿易代表戴琪在仔細磋商後決定不撤銷禁令，美國國際貿易委員會 (ITC) 的決定於 12 月 26 日成為最終決定，拜登政府選擇不否決該政府法庭的決定，蘋果發言人確認公司已向華盛頓聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

英特爾 (INTC-US) 暴漲 5.21% 至每股 50.50 美元。英特爾宣布已從以色列政府獲得 32 億美元的補助，將在該國斥資 250 億美元蓋晶片廠，此為以色列有史以來最大的一筆外企投資。

美光 (MU-US) 收紅 0.66% 至每股 87.06 美元。美光表示已與福建晉華集成電路有限公司達成全球和解協議，兩家公司將在全球範圍內撤回彼此投訴，終止雙方之間的所有法律戰。

聯邦快遞 (FDX-US) 走高 1.60% 至每股 251.99 美元。聯邦快遞表示，回購將不遲於 2 月 29 日完成。該公司上週公布第二財季業績時表示計劃在 2024 年回購價值 10 億美元的股票。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 微升 0.32% 至每股 66.50 美元。阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 周二表示，將以高達 12 億美元的價格收購中國的亙喜生物科技公司 (Gracell Biotechnologies)(GRCL-US)，進一步推進其細胞治療雄心。

華爾街分析

Navellier & Associates 投資長 Louis Navellier 表示：「仍有機會以高點結束今年。沒有理由不在今年年底把握這個市場。」

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 旗下網路券商 E*Trade 交易與投資部總經理 Chris Larkin 稱：「焦點將很快轉向市場是否能夠將勢頭維持到新年，這可能取決於聯準會潛在降息的良好氛圍能持續多久。」

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 預測：「歸功於美國經濟的走強，預計 2025 年底，標普指數可能達到 6000 點。」

摩根大通卻悲觀看待：「隨著全球經濟成長放緩、家庭儲蓄萎縮以及地緣政治風險仍然很高，到 2024 年底，標普將跌至 4200 點。。」

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