蘋果PCB供應鏈11月營收轉旺 健鼎及臻鼎都優於去年表現

大型 PCB 廠陸續公布最新營收，其中並以蘋果 PCB 供應鏈 11 月營收表現最優，包括健鼎 (3044-TW) 及臻鼎 - KY(4958-TW) 都優於去年同期表現，且健鼎 11 月營收 51.75 億元，月增 2.59%，年增 1.66%，累計前 11 月營收 541.31 億元，年減 11.2%。

而臻鼎 - KY2023 年 11 月營收達 188.4 億元，月減 9.74%，年增 25.42%，累計 2023 年 11 月營收 1367.15 億元，年減 11.61%，臻鼎 - KY 在 10 月營收達到 208.73 億元的高峰，加上 11 月 188.4 億元，在第四季可望達成較第三季營收 419.19 億元雙位數成長的目標。

臻鼎 2023 年 11 月營收重回年增表現，包含行動通訊、汽車 / 基地台 / 伺服器及 IC 載板皆同步實現雙位數年增。其中 IC 載板營收更是突破單月歷史新高，年增逾八成，主要受惠 BT 業務逐步回溫。

而華通 (2313-TW) 已連續 3 個月站穩單月營收 70 億元大關，華通 11 月營收爲 70.05 億元，月減 4.28%，年減 1.42%，累計前 11 月營收 612.76 億元，年減 13.11%。

蘋果供應鏈的健鼎對東南亞的投資也積極動起來，日前董事會並決議對越南增加投資 9000 萬美元，除增資原購併的同奈省邊和廠 3000 萬美元擴充設備外，並新投資 6000 萬美元於越南巴地頭頓省周德工業區租地 5.45 萬坪設立健鼎 (周德) 子公司，將在 2024 年動工興建新廠。

健鼎 2023 前三季營收 439.11 億元，毛利率 18.36%，年增 0.71 個百分點，2023 年稅後純益 42.41 億元，年減 6.54%，每股純益 8.07 元，法人預估全年可賺回超過一個股本。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。