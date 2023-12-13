〈焦點股〉健鼎出貨旺 股價突破平台整理帶動定穎及華通

健鼎 (3044-TW) 在 2023 年前三季的汽車板出貨值達 120 億元，居台商 PCB 廠之冠，在第四季出貨仍旺盛之下，今 (13) 日股價價量齊揚並突破平台整理區，以 207.5 元創 2 個月來股價新高，同時，汽車板廠定穎 (3715-TW) 及華通 (2313-TW) 股價也獲帶動上揚。

健鼎 2023 年 11 月營收 51.75 億元，月增 2.59%，年增 1.66%，累計前 11 月營收 541.31 億元，年減 11.2%。健鼎對東南亞的投資也積極動起來，日前董事會並決議對越南增加投資 9000 萬美元，除增資原購併的同奈省邊和廠 3000 萬美元擴充設備外，並新投資 6000 萬美元於越南巴地頭頓省周德工業區租地 5.45 萬坪設立健鼎 (周德) 子公司，將在 2024 年動工興建新廠。

健鼎 2023 前三季營收 439.11 億元，毛利率 18.36%，年增 0.71 個百分點，2023 年稅後純益 42.41 億元，年減 6.54%，每股純益 8.07 元，法人預估全年可賺回超過一個股本。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。