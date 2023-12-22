〈房產〉11月五大銀行新承做房貸近900億元 創單月新高

中央銀行今 (23) 日公布 11 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸金額衝上 895.62 億元，月增 107.88 億元，創單月新高紀錄。

央行說明，五大銀行新承做房貸創單月新高，主要是因迎來交屋潮，分戶貸款大增，加上 8 月新青安貸款上路後，自住需求顯現；央行統計，11 月新青安貸款較上月增加 65.6 億元。

而 11 月房貸利率較上月下滑 0.006 個百分點至 2.071%，則是因新青安貸款利率相對一般房貸低，惟在升息環境下，仍是連 8 個月超過 2%。

據統計，11 月六都建物買賣移轉棟數月增 11.3%，觀察各都會區表現，台北市月增 8.1%，新北市成長 1.5%，桃園市量增 14.7%，台中市月增 15.5%，台南市和高雄市均成長 18.3%。

若去年同期相比，六都建物買賣移轉棟數年增 26.1%，其中，台南市大增 98.6%，新北市增 42.6%，台北市年增 22.1%，高雄市年增 29.3%，桃園市年增 5.6%，台中市微增 0.3%，六都會區均呈年月雙增。

房仲業者指出，今年全年交易量縮格局不會改變，但在年底購屋潮與新青安優惠房貸的助攻下，房市自用、置產買氣穩定，量縮幅度可望再收斂。