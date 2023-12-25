〈房產〉中和公寓房貸申貸件數逆勢成長 房仲：老公寓挾這三優勢搶手

今年來新北中和的住宅交易量縮，前三季的新增房貸件數總計 2,679 件，與去年同期的 3,223 件相比，量縮 16.9%，但進一步觀察中和區不同建物類別的交易發現，中和公寓產品的新增房貸件數從 929 件增加到 1,042 件，是唯一逆勢成長的建物類型。

對此，東森房屋中和環球店業務經理陳政志表示，近期中和公寓產品的詢問度確實有所增加，而且預估在新青安 2.0 和囤房稅 2.0 的影響下，中和公寓產品的交易量能還有繼續攀升的空間。

陳政志指出，今年以來投資客群大量退場，買氣逐漸回歸正常剛需，而中和的公寓產品以三大關鍵優勢，成為不少小資族、首購族的置產首選 。首先，中和的公寓產品以屋齡 40 年以上的中古屋居多，平均房價普遍落在 3-4 字頭，而大樓華廈產品的平均房價大約在 5 字頭上下，二者價差明顯。其次，中永和地區人口密集，地段精華，中古公寓的都更有都更潛力。再者，目前中和三房兩廳中古公寓的總價帶普遍落在 800-1,000 萬元之間，剛好符合新青安 2.0 的貸款額度。

陳政志表示，目前員山環球商圈是中和公寓交易較為熱絡的區塊之一，此一區塊緊鄰新北最精華的新板特區，房價卻只要新板特區的一半左右，而且該區塊設有勝利市場、環球商城、積穗國小、積穗國中、中和高中等場所，基礎機能相當成熟，同時兼具 64 快速道路、北二高、捷運中和新蘆線、捷運環狀線等重要道路建設，未來還有捷運萬大線的建設規劃，聯外交通也很便利。近年來除了在地剛需買盤外，還有不少大台北通勤族和一邊出租一邊等都更的置產族群專門跑到這裡買房。

展望未來，陳政志表示，中永和地區地狹人稠，區域房市本來就有相對較強的支撐力，而且除新青安 2.0 這一利多題材外，日前囤房稅 2.0 也通過了三讀，伴隨稅率調升，屋主持有新屋的稅賦也會隨之增加，部分有長期置產需求的民眾可能會轉戰中古屋市場。