〈房產〉北市地王、地后同居信義計畫區內 新光摩天大樓淪爲小三

台北市地政局今 (20) 日公布 113 年公告土地現值，台北 101 大樓第 11 度蟬聯地王、每坪約 661.5 萬元；國泰置地廣場首登地后、每坪約 634.7 萬元，從此台北的地王及地后同時落腳在台北市的信義計畫區內，而仁愛路三段的宏盛帝寶每坪約 474.4 萬元居北市住宅區地王。

台北市地政局指出，113 年公告土地現值及公告地價，經地價評議委員會評定完成，其中在每年公告作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值，比 112 年上漲 0.29%。

地政局說明，由信義路五段的台北 101 大樓穩居地王寶座，因具全台指標、及商辦市場需求殷切，帶動地價穩定成長，113 年公告土地現值，每坪約 661.5 萬元，蟬聯 11 年地王。忠孝東路五段的國泰置地廣場，近一年商辦租金屢創高價，以每坪約 634.7 萬元，首次登上地后；忠孝西路 1 段的新光摩天大樓，以每坪約 629.4 萬元，位居第三。

地政局表示，新光摩天大樓在民國 89 年至 102 年為地王，從 103 年起由台北 101 大樓奪下地王，新光摩天大樓從 103 年起列居地后，這次讓位給國泰置地廣場。

台北市住宅區部分，北市地政局指出，最高為大安區仁愛路 3 段的宏盛帝寶，每坪約 474.4 萬元，至於知名豪宅大安區元利信義聯勤排名第四，每坪約 378.5 萬元；信義區聯合大於、大哲，每坪約 375.5 萬元，排名第五。