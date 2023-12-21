〈房產〉平均地權條例修正上路影響趨淡 全台10月預售揭露重回萬件

平均地權條例在今年 7 月上路，不過全台房市在新政策實施後，預售揭露量又回到單月萬件水準，市場逐漸消化政策利空，雖然非自用的需求下降，不過自用買盤交易回穩，10 月的預售揭露件數又重回 1 萬件，月增 11%，且較去年低迷市況大幅成長年增 68%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場雖然是自用當道，不過整體買氣穩健，若以六都加上新竹地區來看，表現較平淡的是台北市，北市因為房價較高首購比例低，加上平均地權條例還限制私法人購置住宅採許可制，買氣回溫速度不如其他各都會區，平均地權條例上路也改變預售生態，預售屋的非自用買盤大幅減少，購買的多以自用需求為主。

統計顯示，全台的預售揭露件數在政策上路前達到高峰，市場有趕上車效應，6 月預售揭露 1.4 萬件，寫下預售揭露以來的單月新高，不過 7 月量縮剩下 6600 餘件，之後逐月回溫，10 月又重新回到單月萬件水準。

統計顯示，2023 年 10 月除了台北市以外，主要都會區的揭露量都呈現年增表現，揭露量最高的是桃園市的 2087 件，年增 9 成月增 16%，台中市則是 2045 件，月增 15% 年增 86%，新北市 1771 件年增 7 成且月增 7%，高雄市 900 餘件，年增 66%，台南市 597 件年增 22%，不過南二都雙雙較上月微幅減少。

曾敬德指出，一手房屋預售市場整體表現交易大致趨於穩定，除了高單價、高總價產品交易較慢外，重劃區、捷運站、大面積基地開發案與科技園區投資題材區域，都仍是市場較為吸睛的產品，只要預售銷售狀況穩定，開發商也不太會遇到日後的囤房稅問題。