〈房產〉永慶葉凌棋：2024年台灣房市有4大變數 仍將量穩價緩漲

全台房市交易 2023 年交易量呈現「上低下溫」的情況，價格則呈現緩漲趨勢，估計全年交易量雖然小幅年減，仍將有登上 30 萬棟的水準，永慶房產集團業務總經理葉凌棋 (21) 日指出，2024 房市呈「量穩價緩漲」格局，房市將有來自「經濟情勢、兩岸關係、地緣衝突、通貨膨脹」四大變數。

葉凌棋預期 2024 台灣房市呈「量穩價緩漲」格局，全年交易量估 30.4-31.3 萬棟之間，較 2023 年減少 0.5% 至增加 2.5%。

葉凌棋指出，全台都會區 2023 年的第四季房價上波歷史高點已明顯大幅上漲，尤其是新竹縣市已較上波高點漲 88%，台南也上漲逾 70%，漲勢最為凌厲，桃園與台中也都有超過 50% 的漲幅，顯示全台七大都會區房價都創歷史新高。如與去年第四季房價相比，桃園、新竹縣市與台南漲幅逾一成，台中年漲幅也近 1 成，價漲明顯；雙北、高雄年度漲幅為個位數，房價相對平穩。

以全台七都會區今年第四季的房價，與第三季房價相比，雙北、台中季漲幅在 2% 內，呈現持平盤整走勢，但桃園、新竹縣市、台南與高雄漲幅均逾 3%，顯示房價仍小幅上漲中。

同時，根據預售屋實價登錄資料統計，統計近兩年 1-10 月預售屋交易，今年總銷金額達 1.25 兆元，交易量為 7.86 萬件，與去年同期相比，總銷金額成長 14.8%，件數增加 10.2%，價、量雙增。葉凌棋指出，「平均地權條例」於 1 月修法通過，且定調不溯及既往後，可以發現從今年 3-6 月交易量逐月增加，尤其在「平均地權條例」修法上路前的 6 月爆出大量，逼出一波交易潮，7 月後預售屋限制轉售，讓短期投機退出市場，但預售屋具備低自備款、付款輕鬆、屋況新、可客變等優勢難以取代，仍是民眾購屋時的選項之一，由自用、置產撐盤，平均每月交易量約 7400 件左右，預售買氣仍較去年同期成長。

而全台七大都會區預售交易市況，葉凌棋指出，觀察七都市況，台南、高雄表現最亮眼，交易量與總銷金額均成長逾二成，新竹縣市雖量增幅度小，但總銷金額大增 31.8%，顯示新竹縣市預售屋房價上漲明顯，讓總銷金額增幅明顯大於件數的成長幅度。

葉凌棋表示，2024 年房市將有四大變數，包括「經濟情勢、兩岸關係、地緣衝突、通貨膨脹」。由於目前各經濟預測機構都預估 2024 年全球經濟成長放緩，但隨著全球消費、貿易需求回溫，有利於台灣出口貿易值成長，加上內需穩定的狀況下，台灣經濟可望谷底回升，但全球貨幣政策將面臨轉折點，全球經濟局勢與貨幣政策走向將是左右全球景氣的關鍵。

同時，2024 進入大選年，國內總統大選結果與台海情勢未來發展，不確定性高，將影響房市表現。此外，俄烏戰爭未歇、以巴衝突仍持續中，加深區域政經局勢的不確定性，全球地緣政治風險難除。葉凌棋說明，雖然全球通膨漸趨和緩，但國內碳費即將開徵，恐推升「綠色通膨」，加上工資上漲，預期國內通膨難降。

關於 2024 年房市價量，葉凌棋說，全球經濟緩步復甦，升息循環已到末升段，但國內缺工問題仍在，工資上漲加上碳費開徵，將導致營建成本增加，通膨壓力難緩解，房價也難有下修空間。因此，在經濟情勢、兩岸關係、地緣衝突與通貨膨脹四大變數影響下，綜合評估判斷明年房市趨勢走向，預期 2024 房市呈「量穩價緩漲」格局，全年交易量估 30.4-31.3 萬棟之間，較 2023 年減少 0.5% 至增加 2.5%。