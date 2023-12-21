〈房產〉高雄房價天花板再刷新 「御皇苑」坪價73萬元蟬聯豪宅王

高雄豪宅客買盤仍不手軟，並再度創價刷新高雄房價天花板。依內政部實價登錄最新揭露，高雄美術館特區預售豪宅「御皇苑」，今年 11 月 32 樓戶，以總價 7,688 萬元成交，每坪單價達 73 萬元，刷新此一社區在今年 6 月所締造的 71.4 萬元單價紀錄，蟬聯高雄豪宅王。

無獨有偶，農十六特區豪宅「京城天贊」房價也首度衝破 7 字頭，據實價最新揭露，今年 9 月，頂樓戶由自然人以總價 1.88 億元向建商買下，該總價為高雄近四年來，最高總價住宅大樓交易，每坪單價達 72 萬元，不僅刷新社區歷史新高，也讓該豪宅晉升 7 字頭俱樂部成員。

台灣房屋高雄農十六加盟店店東盧長成表示，美術館特區預售豪宅「御皇苑」及農十六特區成屋豪宅「京城天贊」，分別坐落於高雄兩大豪宅特區，皆為高雄知名品牌建商出品，對高端客群具備一定的吸引力，「御皇苑」樓高 33 層，正對綠園道保有永久棟距，高樓層可遠眺柴山美景，同時擁有輕軌及台鐵雙軌機能，出站就到家，隨著內惟藝術中心落成及輕軌即將成圓擴大生活圈機能，帶動區段房價更具創價優勢。

盧長成指出，「京城天贊」為農十六指標豪宅，有捷運及輕軌雙軌交通便利性，並坐擁巨蛋及義享天地兩大商圈機能，社區平均成交單價落在 6 字頭，曾連續多年蟬聯高雄年度豪宅王，該案樓高 36 層正對萬坪凹子底森林公園，具永久景觀優勢，同時為周邊最高的建築物，更顯出該豪宅君臨天下的豪氣。

「京城天贊」這筆交易為頂樓戶，更是高端客鍾愛收藏的首選，因此也更具創價優勢，而該案擁有不少名人住戶，包括三地開發董座鍾嘉村及可寧衛董座楊慶祥家族是成員，該社區雖該案屋齡已屆 8 年，但成交表現也未隨屋齡增高影響，維持在一定的水準，受惠緊鄰一旁的富邦人壽「捷運凹子底站旁商業區開發案」利多前景可期，皆有利該豪宅更添身價。

根據台灣房屋集團統計，歷年總價 4000 萬元以上豪宅最高成交單價表現，除了預售豪宅「御皇苑」，如今「京城天贊」也正式入榜 7 字頭俱樂部成員，而以單價 68.7 萬元頂天多年的豪宅王「國硯」、藝人周子瑜高價入主的「雄崗信義美術館」及愛河特區預售豪宅「京梧桐」，皆入榜 6 字頭俱樂部成員，其餘多數豪宅建案，如「皇苑世紀館」、「國城定潮」、「遠雄 THE ONE」、「美術 1 號院」等，則名列 5 字頭豪宅俱樂部。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄豪宅多集中在美術館、農十六特區及亞灣區等優質地段，雖高雄豪宅屬特定市場，價量表現不如中北部來的熱絡，目前成交單價多以 5 字頭為大宗，以今年表現，仍有不少傑出指標個案創價出線，其中亦不乏由品牌建商出品的預售豪宅，即便還沒蓋好，仍搶先贏得高端客目光，為豪宅市場加溫。隨著囤房稅 2.0 即將於明年 7 月上路，銷售期長且稅基較高的豪宅產品重稅更有感，也可能加速建商更積極去化大坪數豪宅餘屋。