〈台經院看景氣〉政策調控+待售新屋規模擴大 房市難回高峰

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 11 月營建業營業氣候測驗點終結連 2 月下跌，不過，台經院提醒，由於囤房稅 2.0 立法通過，加上全國待售新成屋規模不斷擴大，未來半年房市景氣恐仍無法回到 2022 年上半年的高峰。

11 月營建業營業氣候測驗點為 102.82 點，較上月上揚 3.42 點，結束連 2 跌。

台經院說明，，因時序進入年底傳統趕工旺季，尤其是公共工程和廠辦工程等類型建設，帶動 11 月營造業景氣以好轉視之。

展望未來，由於政府公建力道持續擴大，同時國內經濟逐漸復甦，公部門和私部門固定投資出現同步增加趨勢，預計相關工程需求將呈現穩健成長。

不動產業方面，因時序進入購屋旺季，還有交屋潮助攻，加上新青年安心成家房貸政策發酵，讓原本有意購屋的首購族或符合資格的自住族群，決策時間縮短，加快腳步進場。

展望未來，台經院認為，國內經濟逐步恢復動能、新青年安心成家房貸刺激剛性需求浮現、貨幣政策緊縮有機會逐步告一段落等，將是未來半年房市的有利因素，不過，由於房市調控政策恐仍無鬆綁的空間，特別是囤房稅 2.0 立法通過，加上全國待售新成屋規模不斷擴大，未來半年房市景氣尚無法回到 2022 年上半年的高峰。

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