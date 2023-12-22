〈美股早盤〉美11月PCE報喜 主要指數開高

美股周五 (22 日) 主要指數開高，此前美國商務部公布關鍵通膨報告超預期降溫，提振近期投資人對聯準會 (Fed) 明年 3 月可能降息的樂觀情緒。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.7%。

美國商務部公布最新數據顯示，11 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數降至 3.2%，為 2021 年 4 月以來最低，低於市場預期的 3.3%，也遠低前值的 3.5%；按月來看成長 0.1%，不及市場預期的 0.2%。

另外，11 月 PCE 物價指數年升 2.6%，低於市場預期的 2.8%；按月來看下滑 0.1%，低於前值與市場預期的 0%。

與此同時，美國 11 月耐久財訂單月率初值報 5.4%，為 2022 年 12 月以來最大增幅，高於預期的 2.4%，10 月前值從 - 5.4% 上修至 - 5.1%。11 月通膨和支出資料公布後，美國利率期貨交易員繼續定價聯準會 (Fed) 降息的起始時間為 2024 年 3 月。

能源方面，國際油價延續兩個月來的最大單周漲幅，因為航運公司繞道紅海躲避武裝分子的襲擊。布蘭特原油期貨交易價格接近每桶 80 美元，周漲幅接近 5%。

截至台北時間周五（22 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.81%，至每股 256.56 美元

特斯拉周五在上海正式啟動年產 1 萬個 Megapack 的新大型工廠計畫。此外，美國國家公路交通安全管理局同日表示，特斯拉將在美國召回 120,423 輛電動車，原因是在車輛發生碰撞事故後，車門可能被解鎖。

Nike(NKE-US) 早盤股價下跌 10.45%，至每股 109.72 美元

Nike 最新財報顯示，當季稀釋後每股獲利報 1.03 美元，高於分析師預期 0.85 美元，但營收僅微增 1% 至 133.9 億美元，不及分析師預期的 134.6 億美元，這已經是 Nike 連續兩個季收入不及預期。Nike 同時還宣布將進行重組，減少產品選擇、精簡管理層、啟用更多自動化技術，以及改善供應鏈，在未來 3 年削減 20 億美元成本。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.10%，至每股 194.49 美元

蘋果部分 Apple Watch 產品從線上商店下架，以遵從美國禁令。蘋果手錶 Series 9 和 Ultra 2 系列無法線上上購買。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 PCE 物價指數年率報 2.6%，預期 2.8%，前值 2.9%

美國 11 月 PCE 物價指數月率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 11 月 PCE 核心物價指數年率報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.4%

美國 11 月 PCE 核心物價指數月率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.1%

美國 11 月耐久財訂單月率初值報 5.4%，預期 1.7%，前值 - 5.1%

美國 12 月密大消費者信心指數終值報 69.7，預期 69.4，前值 61.3

華爾街分析：

摩根士丹利首席執行官戈爾曼 (James Gorman) 預測，一旦投資者確信美聯儲已經完成升息，金融市場就會「起飛」，併為其繼任者提供了樂觀的前景。65 歲的戈爾曼將於明年 1 月 1 日辭去首席執行官一職，將權力移交給摩根士丹利聯席總裁 Ted Pick。

德銀資深美國經濟學家 Brett Ryan 在談到他對美國經濟溫和下滑的預測時表示，「勉強算得上，但的確，嚴格來說會是衰退」。他說：「風險在於，尤其是鑑於 Fed 立場鴿派，不會出現嚴重的放緩。目前的金融狀況正在大幅放鬆，這給我們的預測帶來了上行風險」。

而 Andrew Hollenhorst 領導的花旗經濟學家團隊仍然預估美國經濟會下滑，稱：「我們認為，利率上調終於開始產生預期的影響，使得美國經濟放緩。」