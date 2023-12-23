美12月密大消費者信心指數終值升至69.7 一年通膨預期觸及2021年以來新低

隨著 2023 年接近尾聲，美國消費者對通膨前景仍持樂觀態度，推動信心指數強勁反彈。

美國密西根大學 (University of Michigan) 周五(22 日) 公布 12 月份最終調查數據顯示，消費者信心指數從 11 月的 61.3 升至 69.7 的 5 個月新高，創 2005 年以來最大漲幅，遠超經濟學家預期的 69.4。

至於備受矚目的通膨方面，消費者對未來一年通膨預期小幅升至 2.9%，符合市場預期且與初值持平，不過較 11 月前值 4.5% 大幅下滑，為 2021 年 3 月以來新低。

此外，消費者對未來 5 至 10 年通膨預期升至 2.9%，略高於經濟學家預期與初值的 2.8%。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 聲明表示，消費者信心的回升「源於消費者對通膨預期的看法大幅改善」。

她說：「整體而言，市場情緒已恢復到去年 6 月通膨觸頂以來的全面上升趨勢，儘管在高物價的重壓下，要達到新冠疫情前的水準還有很長的路要走。」

市場分析指出，這份報告與本周公布的其他資料一同，有助於緩解市場對美國明年初經濟活動萎縮的擔憂。

消費者信心增強、再加上利率下降和價格壓力將持續減弱的預期，有可能推動家庭支出的強勁成長。耐久財的購買條件有所改善，消費者對自己財務狀況的看法也有所改善。

其他數據方面，現況指數終值從 11 月的 68.3 升至 73.3，高於經濟學家預期的 69.4；預期指數從一個月前的 56.8 升至 67.4，也高於經濟學家預期的 66.4。

另外周五稍早公布的數據顯示，11 月個人消費支出 (PCE) 物價指數持續降溫，強化美國聯準會 (Fed) 將於明年某個時間點降息的預期。