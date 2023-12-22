紅海危機迫使貨輪繞道 兩大航運公司加收額外費用

根據路透周五 (22 日) 報導，全球最大的兩家航運公司馬士基 (Maersk) 和達飛海運 (CMA CGM) 在紅海船隻遇襲後決定改變航線，將徵收額外費用。

報導指出，與經蘇伊士運河的航線相比，這些附加費的目的是補貼繞行非洲的更長的航程，自葉門什葉派激進團體「青年運動」(Houthi) 開始針對船隻以來，加劇海上運輸成本上升。

馬士基和達飛海運等主要航運公司已暫停船隻通過與蘇伊士運河相連的紅海，轉而引導船隻繞過非洲南端的好望角 (Cape of Good Hope)。

馬士基曾在昨日以「嚴重的運營中斷」為由表示，額外支付的費用包括立即運輸中斷附加費 (TDS)，以支付與更長的旅程相關額外費用，以及從明年 1 月 1 日起的旺季附加費 (PSS)。

馬士基表示，從中國到北歐的標準 20 英尺貨櫃總共要額外收費 700 美元，其中包括 200 美元的 TDS 和 500 美元的 PSS。該公司補充說，開往北美東海岸的每個貨櫃將額外收取 500 美元費用，其中包括 200 美元的 TDS 和 300 美元的 PSS。

馬士基還表示，其航線網路其他部分的航線將受到蘇伊士運河中斷的影響，這將引發對各種航程的緊急應急附加費。

與此同時，達飛海運昨日晚些時候也公布附加費，包括北歐至亞洲航線每 20 英尺貨櫃加收 325 美元，亞洲至地中海航線每 20 英尺貨櫃加收 500 美元。

該公司表示，這些收費是其在好望角附近重新安排船隻航線的應急計畫的一部分，並列出 22 艘已改道的輪船。

另一方面，美國宣布派遣多國部隊在紅海巡邏，但航運消息人士稱細節尚未公布，公司繼續避開該區域。